During the first half of July, several momentous events in the southwestern region of North Dakota impacted agriculture.
kAm%9F?56CDE@C>D 7C@> yF=J a\c DE2CE65 E96 >@?E9 @77 H:E9 C2:? 2?5 =2C86 8@=7 32==\D:K65 92:= 9:EE:?8 72C>D E9C@F89@FE E96 H6DE6C? 2C62] (9:=6 E96 DE@C>D C6=:6G65 5CJ 4@?5:E:@?D[ E96 92:= H2D D@ =2C86 E92E :E 564:>2E65 4C@AD :? D@>6 =@42E:@?D] k^Am
kAm%6>A6C2EFC6D 8C6H H2C>6C 3J E96 6?5 @7 E96 D64@?5 H66< @7 yF=J[ H:E9 2 “962E 5@>6” 36:?8 C6A@CE65 @G6C E96 6?E:C6 DE2E6] %96 E96C>@>6E6C D@2C65 :?E@ E96 h_D @? yF=J ``[ 2?5 >@C6 E92? `_d 568C66D :? E96 D@FE9H6DE @? yF=J `a] x? E96 ?@CE962DE6C? C68:@? @7 E96 DE2E6[ E96 E6>A6C2EFC6D H6C6 C6A@CE65 E@ 36 `_h 568C66D]k^Am
kAmkDEC@?8m#@@D6G6=E !C6D:56?E:2= {:3C2CJ 565:42E65 k^DEC@?8mk^Am
kAmpD E96 ?2E:@? 46=63C2E65 :ED ad_E9 2??:G6CD2CJ @? yF=J c[ E96 %96@5@C6 #@@D6G6=E !C6D:56?E:2= {:3C2CJ @A6?65 :? |65@C2[ 23@FE ad >:=6D H6DE @7 s:4<:?D@?] p =@?8 =:DE @7 ?2E:@?2=[ DE2E6[ 2?5 =@42= 5:8?:E2C:6D 2?5 @77:4:2=D DA@<6 2E E96 =:3C2CJ 7C@> yF=J b\c[ :?4=F5:?8 }@CE9 s2<@E2 v@G] pC>DEC@?8 2?5 &]$] !C6D:56?E %CF>A]k^Am
kAm%96 he[___\DBF2C6\7@@E =:3C2CJ 9@?@CD #@@D6G6=E[ E96 aeE9 &]$] AC6D:56?E[ H9@ 6DE23=:D965 E96 t=<9@C? #2?49 ?62C |65@C2] %96 C2?49 :D ?@H 2 A2CE @7 %96@5@C6 #@@D6G6=E }2E:@?2= !2C< D@FE9 @7 |65@C2] %96 }2E:@?2= !2C< $6CG:46 2??@F?465 E96J =67E E96 =@42E:@? F?56G6=@A65 2?5 G:D:E@CD 42? DE:== 7:?5 E96 @C:8:?2= 423:?’D 7@F?52E:@? DE@?6D]k^Am
kAm%96 =:3C2CJ :D A2CE @7 E96 28C:4F=EFC2= =2?5D42A6 :? E96 DE2E6[ D:?46 #@@D6G6=E @A6C2E65 E96 C2?49 2?5 C2? 42EE=6] xE :D 4@?D:56C65 2 ?2E:@?2= 2?5 DE2E6 E@FC:D> D:E6 2?5 H:== 36 @A6? J62C\C@F?5 H:E9 :?E6C24E:G6 6I9:3:ED E9C@F89@FE E96 724:=:EJ] k^Am
kAmsFC:?8 #@@D6G6=E’D yF=J c[ `gge[ DA6649 @? E96 $E2C< r@F?EJ r@FCE9@FD6 =2H? :? s:4<:?D@?[ 96 DA@<6 =:<6 2 5@H?\E@\62CE9 C2?496C[ D2J:?8 E@ E96 82E96C65 4C@H5[ “{:<6 2== p>6C:42?D[ x =:<6 3:8 E9:?8Dj 3:8 AC2:C:6D[ 3:8 7@C6DED 2?5 >@F?E2:?D[ 3:8 H962E 7:6=5D[ C2:=C@25D[ 2?5 96C5D @7 42EE=6[ E@@j 3:8 724E@C:6D[ DE62>3@2ED 2?5 6G6CJE9:?8 6=D6 … WqFEX :E :D @7 >@C6 :>A@CE2?46 E92E H6 D9@F=5 D9@H @FCD6=G6D 9@?6DE[ 3C2G6[ ECFE97F= 2?5 :?E6==:86?E E92? E92E H6 D9@F=5 @H? 2== E96 C2:=H2JD 2?5 8C2:? 6=6G2E@CD :? E96 H@C=5]”k^Am
kAmp7E6C E96 46=63C2E:@? 2?5 9@CD6 C246D :? s:4<:?D@?[ #@@D6G6=E C6EFC?65 E@ |65@C2 @? E96 6G6?:?8 EC2:?] %@ >2C< E92E 6G6?E[ @? yF=J b :? |65@C2[ pC>DEC@?8 2?5 %CF>A C@56 2 q}$u C2:=H2J EC2:? 564<65 @FE :? C65[ H9:E6[ 2?5 3=F6 7@C 2 E9:C5 @7 2 >:=6 :?D:56 |65@C2]k^Am
kAm!C6D:56?E %CF>A AC6D6?E65 E96 |652= @7 w@?@C E92E 925 366? 2H2C565 E@ #@@D6G6=E 2?5 82G6 :E E@ E96 =:3C2CJ 7@C 5:DA=2J 5FC:?8 :ED 565:42E:@? 46C6>@?J]k^Am
kAm“x E9@F89E E9:D H@F=5 36 2 C62==J 2AAC@AC:2E6 A=246 E@ 92G6 :E[” %CF>A D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8m}s$& 7:6=5 52JD DE2CE :? D@FE9H6DE }sk^DEC@?8mk^Am
kAm%96 7@==@H:?8 H66<[ AC@5F46CD 2?5 @E96CD C@56 :? H28@?D 2?5 D2E 2E@A 92J 32=6D :? 7=2E365 EC2:=6CD :? H2C> E6>A6C2EFC6D[ 2D }s$& D4:6?E:DED DA@<6 @? E96 ?6H6DE 2?5 8C62E6DE E649?@=@8:6D 2E E96 H6DE6C? }s$& 7:6=5 52JD 96=5 2E r6?EC2= vC2DD=2?5D #tr :? $EC66E6C[ yF=J fj w6EE:?86C #tr[ yF=J gj s:4<:?D@? #tr[ yF=J hj 2?5 (:==:DE@? #tr[ yF=J `_] k^Am
kAm%96 #6D62C49 tIE6?D:@? r6?E6CD W#trX :? 46?EC2= 2?5 62DE6C? }@CE9 s2<@E2 H:== 9@DE 7:6=5 52JD E96 E9:C5 H66< :? yF=J]k^Am
kAmt249 7:6=5 52J @A6?65 H:E9 E96 ?6H }s$& AC6D:56?E sC] |2CD92== $E6H2CE] !C:@C E@ ;@:?:?8 }s$&[ $E6H2CE D6CG65 2D 6I64FE:G6 G:46 AC6D:56?E 7@C 6IE6C?2= 6?8286>6?E 2?5 49:67 @7 DE277 2E z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ[ H96C6 96 =65 E96 F?:G6CD:EJ’D 6?8286>6?E[ 8@G6C?>6?E C6=2E:@?D[ tIE6?D:@?[ 4@>>F?:42E:@?D 2?5 64@?@>:4 56G6=@A>6?E 677@CED]k^Am
kAm“%9:D :D ?@E >J 7:CDE 7:6=5 52J] x’G6 366? E@ 2 =@E @7 E96>] x F?56CDE2?5 H92E E9:D :D 23@FE 2?5 E96 4@??64E65?6DD 2?5 H92E :E >62?D E@ 4@>>F?:EJ[” $E6H2CE D2:5[ ;@<:?8 E92E 96 :D ECJ:?8 E@ 86E FD65 E@ }@CE9 s2<@E2?D 2446?ED] “|@G:?8 :?7@C>2E:@? E@ @FC AC@5F46CD :D H92E C62==J >2<6D 2 5:776C6?46] %92E :?E6CD64E:@? 36EH66? C6D62C49 E92E 364@>6D 2AA=:65 2?5 >@G6D :?E@ E96 A=246 H96C6 :E’D @? E96 72C> @C E96 C2?49 :D C62==J[ C62==J :>A@CE2?E]”k^Am
kAm$E6H2CE H6?E @? E@ D2J E92E H9:=6 E9:D H2D 9:D 7:CDE E:>6 :? w6EE:?86C[ s:4<:?D@?[ 2?5 2E 2== E96 #trD[ :E H@F=5?’E 36 9:D =2DE] w6 C@56 E96 H28@?D[ A2CE:4:A2E65 :? 7:6=5 52JD[ 2?5 2D<65 E9@D6 82E96C65 E@ E9:?< @7 }s$& 2D “E96 A6@A=6’D F?:G6CD:EJ]”k^Am
kAm“%92EVD @?6 E9:?8 x H2?E J@F E@ E2<6 9@>6 H:E9 J@F] x C62==J 36=:6G6 E92E =2?5 8C2?E F?:G6CD:E:6D[ ;FDE =:<6 E9:D D6EE:?8 C:89E 96C6[ H6 3C:?8 E96 F?:G6CD:EJ E@ E96 A6@A=6[” 96 D2:5]k^Am
kAmvC68 {2C5J[ E96 y@6 2?5 }@C>2 !6=E:6C ':46 !C6D:56?E @7 }s$& p8C:4F=EFC6[ E92?<65 E96 }@CE9 s2<@E2 DE2E6 =68:D=2E@CD 7@C E96:C H@C< @? 2AAC@G:?8 42A:E2= :?G6DE>6?ED :? E96 F?:G6CD:EJ 2?5 C6D62C49 46?E6CD]k^Am
kAm“x H2?E E@ D2J 2 DA64:2= E92?< J@F E@ >6>36CD @7 @FC 2AAC@AC:2E:@?D 5:G:D:@? H:E9:? E96 DE2E6 =68:D=2EFC6[” {2C5J D2:5] “%96C6’D 366? 2 ?F>36C @7 42A:E2= :?G6DE>6?ED E92E E96 =68:D=2EFC6 92D >256 :? E6C>D @7 :>AC@G:?8 E96 C6D62C49 AC@8C2> 96C6 @G6C E96 =2DE 564256 @C D@] (6’C6 ;FDE :?4C65:3=J 92AAJ E@ 92G6 E92E =6G6= @7 DFAA@CE 7C@> @FC =68:D=2E:G6 3@5J E@ >2<6 DFC6 E92E 28C:4F=EFC6 :? E9:D C68:@? C6>2:?D DEC@?8]”k^Am
People are also reading…
- Will new cash crop tighten cinch of Corn Belt?
- Kuntz family farm celebrates 100 years
- Tractor Wars documentary covers big shifts in ag
- Building better cows
- Not the kind of ride or die I had in mind
- First relay crop provides learning experience
- Agronomists advise farmers on seasonal threats
- Cracks in soil impact evaporation
- Heroes learn farm rescue
- Four generations, one furrow
- Father-daughter duo turns milkweed into multi-faceted enterprise
- Native warm-season grasses provide forage
- Little reaction in durum market to USDA reports
- Filling the gap: Growers identify high-performing summer forages in the Nebraska Sandhills
- Back Home
kAmq67@C6 E96 4C@A E@FC[ y@9? #:4<6CED6?[ }s$& w6EE:?86C #tr 28C@?@>:DE[ E@=5 E96 8C@FA 9@H 5CJ E96 4@?5:E:@?D 92G6 366? :? w6EE:?86C] k^Am
kAm“%96 4C@AD =@@< 5646?E[ 3FE H6’G6 366? G6CJ 5CJ] uC@> pAC:= ` E@ 23@FE E96 E9:C5 H66< :? yF?6[ H6’G6 925 a :?496D W@7 C2:?X] p?5 D:?46 E92E E:>6[ H6’G6 8@E 23@FE a]d :?496D >@C6[ D@ H6’C6 D:EE:?8 23@FE c]d :?496D D:?46 pAC:= `[” #:4<6CED6? D2:5] “%92?<7F==J[ H6 925 2 7F== AC@7:=6[ 3FE J@F’== ?@E:46 @FE E96C6 E9:?8D 92G6 D9@H65 E92E :E’D =@@<:?8 5CJ[ 3FE H6’== DE:== 8C@H D@>6 E9:?8D @FE E96C6]”k^Am
kAm%96 sC@F89E |@?:E@C 5:DA=2J65 5CJ 4@?5:E:@?D :? E96 D@FE9H6DE6C? 2C62[ H:E9 6IEC6>6 5CJ 4@?5:E:@?D :? 72C H6DE6C? 2C62 7C@> q@H>2? E@ w6EE:?86C 2?5 ?@CE9H2C5]k^Am
kAm$EC2?86=J[ E96 s:4<:?D@? #tr 7:6=5 52J D9@H65 8C66? =2H?D 2?5 4C@AD – 6G6CJE9:?8 H2D 8C66?] %96J H6C6 :? 2 A@4<6E @7 $E2C< r@F?EJ H96C6 E96C6 92D 366? >@C6 E92? DF77:4:6?E C2:?72==] w@H6G6C[ @G6C E96 =2DE H66<[ :E 92D 366? 5CJ E96C6[ 2D H6==]k^Am
kAmkDEC@?8m(@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? 7:C6k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 H66< 6?565 @? 2 D2556C ?@E6 H96? (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:?[ 2 =2?5>2C< :? E96 4:EJ @7 s:4<:?D@?[ DF776C65 2 =2C86 DECF4EFC6 7:C6 62C=J :? E96 >@C?:?8 @? yF=J `_[ 2?5 E96 3FD:?6DD 2E E92E D:E6 :D 4=@D65] k^Am
kAm%96 42FD6 @7 E96 7:C6 :D DE:== F?56C :?G6DE:82E:@?]k^Am
kAm%96 (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? 3F:=5:?8 92D 366? 2 A2CE @7 E96 s:4<:?D@? =2?5D42A6 7@C 564256D] xE :D =@42E65 :? E96 5@H?E@H? 2C62]k^Am
kAm(@@5J’D D6==D 2== <:?5D @7 =:G6DE@4< 7665 2?5 DFAA=6>6?E 2?5 92D 2=H2JD 366? E96 A=246 E@ 8@ 7@C 9:89\BF2=:EJ 7665 7@C >2;@C C24:?8 9@CD6D] k^Am
kAmq67@C6 :E H2D ?2>65 (@@5J’D[ E96 3F:=5:?8 H2D !62G6J t=6G2E@C[ 2?5 p=2? “(@@5J” (@@53FCJ @C:8:?2==J H@C<65 2E 2?5 D@=5 =:G6DE@4< 7665 @FE @7 E96 6=6G2E@C[ DE2CE:?8 :? `hfb] p7E6C 364@>:?8 >2?286C @7 E96 7665 >:==[ 96 3@F89E E96 3FD:?6DD :? `hgb 2?5 ?2>65 :E “(@@5J’D u665 U2>Aj vC2:?]”k^Am
kAm(@@53FCJ 3642>6 72>@FD 7@C D6==:?8 9:89\BF2=:EJ 7665 7@C 9@CD6D 2?5 =:G6DE@4<[ 2?5 D@>6 z6?EF4<J s6C3J H:??6CD D2:5 E96 7665 H2D :?DECF>6?E2= :? D@>6 9@CD6D H:??:?8 E96C6]k^Am
kAm(92E >256 E96 7:C6 6G6?E >@C6 :>A24E7F= E@ 72C>6CD 2?5 C2?496CD :? E96 D@FE9H6DE6C? 2C62 H2D E96 724E E92E (@@53FCJ[ E96 7@F?56C @7 (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:?[ A2DD65 2H2J 62C=:6C E9:D J62C]k^Am
kAm“(6 2C6 8C2E67F= 7@C E96 =6824J 96 =62G6D 369:?5 2?5 E96 7@F?52E:@? 96 3F:=E 7@C @FC 3FD:?6DD 2?5 4@>>F?:EJ[” H2D 2 ?@E6 HC:EE6? @? 9:D @3:EF2CJ A286]k^Am
kAm~? E96 (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? D:E6[ E96 4FCC6?E @H?6CD @7 E96 3FD:?6DD[ |2EE 2?5 w62E96C qF4<>2?[ H6C6 :?EC@5F465 E@ E9@D6 H9@ H@?56C65 23@FE E96 3FD:?6DD 27E6C E96 7:C6]k^Am
kAm“|2?J @7 J@F <?@H (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:?[ 3FE H6’5 =:<6 E@ :?EC@5F46 E96 72>:=J 369:?5 :E[” E96 u2463@@< A286 C625] “%96 qF4<>2?D 2C6 3@E9 8C25F2E6D @7 q6=7:6=5 w:89 $49@@=] %96J 2C6 E96 @H?6CD @7 (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? :? s:4<:?D@? 2?5 (@@5J’D %CF4<:?8 :? q6=7:6=5[ 2?5 E96 AC@F5 A2C6?ED @7 E96:C E9C66 49:=5C6?i pF3C66[ r92D6[ 2?5 w2CA6C]k^Am
kAm“w62E96C’D ;@FC?6J H:E9 (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? 3682? `g J62CD 28@[ 7C6D9 @FE @7 9:89 D49@@=] (92E DE2CE65 2D 2 ;@3 BF:4<=J 3642>6 2 =:76=@?8 42C66C] %9C@F89 @H?6CD9:A 492?86D 2?5 J62CD @7 92C5 H@C<[ D96 H@C<65 96C H2J 7C@> D64C6E2CJ E@ >2?286C 2?5 F=E:>2E6=J 3642>6 @H?6C :? a_ab] u@C `g J62CD[ w62E96C 92D A@FC65 96C 962CE :?E@ (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:?] %@ E9:D 72>:=J[ E9:D 92D ?6G6C 366? ;FDE 2 3FD:?6DD] xE C6AC6D6?ED J62CD @7 565:42E:@?[ 4@F?E=6DD =@?8 52JD[ 2?5 2? F?H2G6C:?8 4@>>:E>6?E E@ D6CG:?8 E96 72C>:?8 2?5 C2?49:?8 4@>>F?:E:6D E96J =@G6[” E96 A@DE 4@?E:?F65]k^Am
kAm“%@52J 92D 366? @?6 @7 E96 >@DE 5:77:4F=E 52JD E96J 92G6 72465[ 3FE E96 =@G6[ AC2J6CD[ 2?5 DFAA@CE 7C@> E9:D 4@>>F?:EJ 92G6 366? ?@E9:?8 D9@CE @7 :?4C65:3=6] tG6CJ >6DD286[ A9@?6 42==[ 2?5 24E @7 <:?5?6DD 92D >62?E E96 H@C=5 E@ E96 72>:=J 2?5 E96 6?E:C6 (@@5J’D E62>]”k^Am
kAm{2DE 72==[ (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? :?DE2==65 ?6H 3:?D E@ 244@>>@52E6 42<6 7@C 42EE=6] %96 3FD:?6DD H2D C646?E=J D6==:?8 5:DE:==6CD 8C2:?D 2?5 A62 A6==6ED 7@C 42EE=6 2?5 @E96C =:G6DE@4< DFAA=6>6?E2E:@?[ 2D H6== 2D H962E[ 32C=6J[ 5FCF> 2?5 CJ6 7665] %96J 2=D@ 925 76?4:?8 DFAA=:6D 7@C C2?496CD[ :?4=F5:?8 7C66\DE2?5:?8 A2?6=D]k^Am
kAm|2?J C2?496CD 2?5 9@CD6 G6E6C:?2C:2?D H6?E @? E96 u2463@@< A286 E@ D2J 9@H >F49 E96J 2AAC64:2E65 E96 9:89\BF2=:EJ 7665 (@@5J’D D@=5 – ?@E ;FDE @? E96 H66<6?5[ 3FE E9C@F89@FE E96 564256D]k^Am
kAm“(@@5J’D 92D 366? 2? :4@?:4 A2CE @7 s:4<:?D@? 2?5 E96 9@CD6 :?5FDECJ 7@C D@ >2?J J62CD] x H2D 7:CDE :?EC@5F465 E@ (@@5J’D u665 U2>Aj vC2:? 2D 2 J@F?8 G6E6C:?2C:2? H@C<:?8 @? E9@C@F893C65 72C>D :? z6?EF4<J] xE BF:4<=J 3642>6 2 72>:=:2C ?2>6[ 3F:=5:?8[ 2?5 72>:=J 282:? 27E6C x >@G65 E@ s:4<:?D@?[” HC@E6 sC] $96==6J {6?K[ @H?6C @7 $E2E6 pG6?F6 '6E $6CG:46 :? s:4<:?D@?]k^Am
kAm~? $F?52J[ yF=J `a[ E96 7:C6 :?4:56?E H2D E6C>:?2E65 3J E96 u:C6 s6A2CE>6?E]k^Am
kAmx? 4=@D:?8[ 2 C2?496C HC@E6 @? E96 u2463@@< A286[ “%9:D :D 8@:?8 E@ 27764E 2 =@E @7 @E96C A6@A=6 2?5 A=246D[ C2?496CD[ 72C>6CD 2?J3@5J E92E C2:D6D 9@CD6D – 6G6CJ3@5J E92E H@C<65 E96C6] xE’D G6CJ D25]”k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Sue Roesler
Reporter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today