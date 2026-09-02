DRAKE, N.D. – Scott and Rachel Spear dove right into canola harvest on Aug. 20, the same day the last acre of spring wheat was cut and hauled to the bin.
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Sue Roesler
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