At this time of year, the corn market is worried about two crops – old and new crop corn – which tend to move in tandem. Unfortunately, both have been moving down in price lately.
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