By BARRY COLEMAN, Northern Canola Growers Association
Canola prices have increased in recent weeks, partly due to a war premium after the talks between the U.S. and Iran broke down again. With crude oil rising on the news, canola and soybean oil have both trended up with their link to biofuel production. News of China purchasing more soybeans has also strengthened oilseed prices recently. Prices have been volatile as the news changes, but prices have strengthened significantly in recent weeks.
kAmr2?@=2 4@?5:E:@?D H:== =:<6=J 564=:?6 :? }@CE9 s2<@E2 5F6 E@ E96 C64@C5 962E 6IA6C:6?465 :? >:5\yF=J] r2?@=2 E92E 92D 7:?:D965 7=@H6C:?8 H:== ?@E 36 2D ?682E:G6=J 27764E65 2D 42?@=2 E92E :D :? 62C=J E@ >:5\7=@H6C[ 3FE E96 :?E6?D6 962E 42? DE:== C65F46 D665 D:K6[ =@H6C @:= 4@?E6?E[ 2?5 42FD6 D@>6 A@5D E@ 23@CE @? E96 E@AD @7 E96 A=2?E] %9:D H:== C65F46 42?@=2 J:6=5D 7C@> E96 E@A 6?5]k^Am
kAm%96C6 92D 366? C646?E ?6HD E92E E96 C64@C5\9:89 42?@=2 24C6D AC65:4E65 7@C r2?252 E9:D J62C H:== 36 E96 9:89 >2C< 2D D6G6C6 7=@@5:?8 :DDF6D :? <6J 42?@=2 8C@H:?8 C68:@?D 42FD65 D:8?:7:42?E 24C6286 232?5@?>6?E] r2?@=2 AC@5F4E:@? :? r2?252 >2J 36 @?6 >:==:@? >6EC:4 E@?D =6DD E92? 4FCC6?E 6DE:>2E6D[ 244@C5:?8 E@ D6G6C2= >2C<6E 2?2=JDED]k^Am