kAm!@CE6C 5@6D?’E 6IA64E sJ?2>:4 vC66? !C@5F4ED E@ 364@>6 2 =625:?8 =F3C:42?E >2?F724EFC6C] qFE 96 5@6D D66< E@ 4C62E6 2 32?5H28@? 7@C E96 C6DE @7 E96 :?5FDECJ E@ ;@:?]k^Am
kAm“$E2?=6J q=24< U2>Aj s64<6C 4@?DE2?E=J =@@<D E@ :>AC@G6 DFDE2:?23:=:EJ D4@C6D[” 96 D2:5] “%96J ?@H FD6 D@J\32D65 =F3C:42?ED :? E96:C 724E@C:6D 2D A2CE @7 E96:C 324<\6?5 DFDE2:?23:=:EJ 8@2=D]”k^Am
kAmq642FD6 D@J 5@6D ?@E 92G6 2?J 4@?E2>:?2?ED :?4=F565 @? r2=:7@C?:2’D !C@A@D:E:@? ed =:DE @C 2?J G@=2E:=6 @C82?:4 4@>A@F?5D[ @C '~rD[ @A6C2E@CD 92G6 C6A@CE65 =6DD D<:? :CC:E2E:@?[ 76H6C 96252496D 2?5 @E96C 36?67:ED 4@>A2C65 E@ A6EC@=6F>\32D65 AC@5F4ED] %9@D6 2C6 364@>:?8 ;FDE D@>6 @7 E96 C62D@?D @E96CD >2J 36 H:==:?8 E@ A2J 7@C D@J\32D65 AC@5F4ED]k^Am
kAm“r@>A2?:6D 762C E96 AC:46 @7 2 492?86 =:<6 E9:D[ 3FE E96J D9@F=5?’E[” !@CE6C D2:5] “(6 AC@G:56 >@C6 E92? ;FDE 2 4964<>2C< :? E96 DFDE2:?23:=:EJ 3@I] (6 56=:G6C 9:896C E@E2= G2=F6] $@J\32D65 =F3C:42?ED 5@?’E C6=J @? :>A@CE65 4CF56 @:=[ E96J DFAA@CE p>6C:42? 72C>6CD[ 92G6 =@H6C E@I:4:EJ 2?5 42? @FE\A6C7@C> A6EC@=6F> H:E9@FE :>A=6>6?E:?8 2?J @A6C2E:?8 492?86D] %92E’D 2 H:? 7@C 2?J 4@>A2?J E92E <?@HD 9@H E@ EC24< E96 E@E2= FD6\4@DE @7 2 AC@5F4E]”k^Am