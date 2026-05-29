kAm%96 56D:8?6C 3:@492C A6==6ED H6C6 >256 3J >:I:?8 D2H5FDE H:E9 36?E@?:E6 4=2J 2?5 =:>6 D=F586[ E96? 962E:?8 2?5 5CJ:?8 E96> E@ 4C62E6 2 56?D6 42C3@?\C:49 >2E6C:2= H:E9 2 =2C86 DFC7246 2C62]k^Am
kAmu:CDE[ E96 A6==6ED H6C6 A=2465 2E E96 @FE=6E @7 2 E:=6 5C2:? DJDE6> :? 2 7:6=5 :? r6?EC2= x==:?@:D 7@C 23@FE 2 J62C] %96? E96J H6C6 C6>@G65 2?5 5C:65 7@C =23 E6DE:?8]k^Am
kAm%96 C6D62C496CD 7@F?5 E92E H96? E96 56D:8?6C 3:@492C A6==6ED H6C6 6IA@D65 E@ 2 AFC6 D@=FE:@? AC6A2C65 :? E96 =23[ E96J 23D@C365 E96 A9@DA9@CFD 2D 6IA64E65] qFE H96? E96 A6==6ED H6C6 6IA@D65 E@ 677=F6?ED 7C@> 4@H >2?FC6 2?5 @E96C 28C:4F=EFC2= H2DE6H2E6C[ E96J 23D@C365 2?5 C6=62D65 A9@DA9@CFD :? F?AC65:4E23=6 H2JD]k^Am
kAm(2DE6H2E6C 677=F6?ED[ DF49 2D 4@H >2?FC6 2?5 @E96C 28C:4F=EFC2= 677=F6?ED[ 4@?E2:? 4@>A6E:?8 :@?D 2?5 @E96C 496>:42= 6=6>6?ED 2?5 2C6 C:49 :? 5:G6CD6 >:4C@@C82?:D>D] %92E C6DF=ED :? 2 >@C6 4@>A=6I 5J?2>:4 E92? AFC6 A9@DA92E6 D@=FE:@?[ E96C63J C65F4:?8 E96 A6C7@C>2?46 @7 E96 56D:8?6C 3:@492C A6==6ED :? C62=\H@C=5 2AA=:42E:@?D]k^Am