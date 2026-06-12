DICKINSON, N.D. – Recent changes to the Farmers for Soil Health program, a corn, soybean and pork commodity group program, are giving cover crops and cost sharing a second look.
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