Lyndon Kelley
Michigan State University-Extension
Expensive nitrogen fertilizer prices have many producers looking to change their nitrogen management program. Moving a portion of a planned nitrogen application into late June or even early July offers a lower risk of nitrogen loss to heavy rains and the opportunity to take advantage of any price reduction that may happen through May and June. Typically, local fertilizer dealers will discount their liquid nitrogen in late June and early July to reduce carryover supplies into the next season.
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