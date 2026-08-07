Sotirios Archontoulis, Mike Castellano and Raheel Osman
Iowa State University
Rainfall from spring and into midsummer wasn't unusual in total amount, but it was unusual in how it arrived in central Iowa. Cumulative rainfall data from April 1 to July 20 in Boone, Iowa, was in the upper-middle range of the 30-year record at 19.5 inches.
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