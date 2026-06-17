Berkley Earth
February 2026 was nominally the second-warmest February on record, behind February 2024, with a monthly global average of about 2.78 degrees warmer than the 1850-1900 average. But it only marginally exceeded the conditions in February 2025 and 2016, so all three of those years could be considered tied.
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