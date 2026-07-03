As June was ending and July approached, all grain commodity markets continued to see some pressure, but it seems the wheat markets have taken the brunt of things.
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