kAmx? E96 368:??:?8 :E H2D 2 =@E @7 H@C< E@ 4C62E6 2 E2I\6I6>AE DE2EFD[ 3J=2HD[ 2 3@2C5 @7 5:C64E@CD[ 7:?5 C62=:DE:4 :?DFC2?46 2?5 C6249 @FC 8@2= @7 6?4@FC28:?8 <:5D E@ 36 @FED:56] xE H2D 62DJ E@ 7:?5 >6>36CD 7@C @FC @C82?:K2E:@?] qFE :? a_ae E96C6 2C6?’E 2D >2?J G@=F?E66CD 2D E96C6 H6C6 324< :? a__f]k^Am
kAmzp|~’D 4@C6 :D DEC@?8] x? @FC >@?E9=J ?6HD=6EE6C H6 C6249 @FE E@ 2 =@E @7 <:5Dj @FC 24E:G:E:6D G2CJ 7C@> 492AE6C E@ 492AE6C 2?5 >@?E9 E@ >@?E9] u:D9:?8[ A:4?:4D[ 42>A7:C6D[ 9F?E:?8[ 65F42E:@?2= 6IA6C:6?46D 2?5 42>A:?8 2C6 ;FDE 2 76H 6I2>A=6D] (6 5@ 3@E9 @?6\@?\@?6 6IA6C:6?46D 2?5 8C@FA 6G6?ED]k^Am
kAm~FC 3@2C5 @7 5:C64E@CD :D 7:==65 H:E9 C62==J 8@@5 A6@A=6 H@C<:?8 E@86E96C H:E9@FE 2?J ?682E:G:EJ] qFE zp|~ ?665D E@ 7:== E96 A@D:E:@? @7 AC6D:56?E 2?5 H6 2C6 ?@E 92G:?8 2?J =F4<] u@C >JD6=7[ `h J62CD 2D AC6D:56?E :D 6?@F89j x E9:?< 2?J @C82?:K2E:@? D9@F=5 D66 492?86 2E E96 E@A 2E =62DE 6G6CJ `_ J62CD] x’> :? ?@ H2J 324<:?8 @FE @7 zp|~j H6 ;FDE ?665 2 ?6H =6256C 2?5 E92E’D H92E x’> =@@<:?8 7@C H:E9 E9:D 4@=F>?]k^Am