John Sumwalt
For Agri-View
It was a joy to share in the 160th anniversary celebration of the Scandinavian Prairie Church; it was a perfect summer Sunday in June. The historic rural chapel, located southeast of Bloomer, Wisconsin, is also known historically as the Scandinavian Lutheran Church.
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