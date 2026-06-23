By Sara Bauder, SDSU Extension
Due to dry conditions across most of the state, we are encouraging producers to test nitrate levels in forage crops this summer.
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