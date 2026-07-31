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Gentry Sorenson is a field agronomist with Iowa State University Extension and Outreach. Reach him at gentrys@iastate.edu or 641-430-6715.
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