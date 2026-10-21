Cattle producers continue to try to navigate volatile markets. University of Tennessee Ag Economist Andrew Griffith said some sectors of the overall cattle market have moved against seasonal trends, and some have followed the trends.
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