Sometimes it is good to be on the other end of a situation. Normally, when I see cows that are not where they are supposed to be I assume they are mine. This morning that was not the case, and I found it refreshing.
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