kAmx36?529= D2JD E92E H9:=6 A2CE @7 E96 :?4C62D6 :? 5:6D6= AC:46D 42? 36 EC2465 E@ 9:896C 4CF56 @:= AC:46D[ E96 =2C86C 5C:G6C :D 2 8=@32= D9@CE286 @7 5:6D6= 7F6=]k^Am
kAmQ%96 AC:46 @7 @:= 92D 8@?6 7C@> E96 =@H E@ >:5\Sf_D E@ >@C6 E92? S`__ 2 32CC6=[ 2?5 E92E AC@323=J 6IA=2:?D 23@FE f_ 46?ED @7 E96 :?4C62D6 A6C 82==@?[Q x36?529= D2:5] QqFE 5:6D6= :D FA >@C6 E92? E92E] %96 C6DE :D C62==J 3642FD6 E96C6 ;FDE :D?VE 6?@F89 5:6D6= 7F6= :? E96 H@C=5 C:89E ?@H]Qk^Am
kAmkDEC@?8mv=@32= DFAA=J 5:DCFAE:@?D 5C:G6 5:6D6= AC:46D 9:896Ck^DEC@?8mk^Am
kAm&]$] C67:?6C:6D 2C6 @A6C2E:?8 2E 23@FE hgT 42A24:EJ[ Q2D 92C5 2D E96J 42?[Q x36?529= D2:5] qFE 8=@32= DFAA=:6D 92G6 E:89E6?65 D92CA=J 5F6 E@ 86@A@=:E:42= 5:DCFAE:@?D]k^Am
kAm#FDD:2[ 9:DE@C:42==J 2 >2;@C 6IA@CE6C @7 5:6D6= 7F6=[ 92D C65F465 D9:A>6?ED 27E6C C67:?6CJ 52>286 7C@> 5C@?6 2EE24<D 5FC:?8 :ED H2C H:E9 &<C2:?6] x? 255:E:@?[ 7=@HD E9C@F89 <6J D9:AA:?8 C@FE6D DF49 2D E96 vF=7 C68:@? 2?5 E96 $EC2:E @7 w@C>FK 92G6 366? 4FCE2:=65]k^Am