By Cami Koons, Iowa Capital Dispatch
Farmers from across the country are urging the federal government to expedite an investigation of the fertilizer industry as they struggle with “impossibly high input costs.”
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