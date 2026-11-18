“The cattle market pulled back yesterday with feeders leading the decline,” the Hightower Report said. “Open interest in live cattle fell just over 2,000 contracts but rose 1,500 in feeders. Long liquidation after the sharp rally since early November has been a factor this week after February live cattle stalled at 100-day moving average resistance.”
kAm“w@8D 5@G6 =@H6C 282:? J6DE6C52J 2?5 4=@D65 :? ?6H 4@?EC24E =@HD @? E96 u63CF2CJ 4@?EC24E 2D 42D9 H62<?6DD C6DF>65[” E96 w:89E@H6C #6A@CE D2:5] “}2E:@?2= 42C42DD AC:46D H6C6 5@H? Sa]fb[ 2?5 E96 AC:>2= 4FED H6C6 F?:G6CD2==J =@H6C[ 2D H6C6 E96 4FE@FE 2?5 E96 =62? 9@8 :?56I] %649?:42= H62<?6DD 4@?E:?F6D 2?5 42D9 7F?52>6?E2= 362C:D9?6DD 92D 42AA65 C2==:6D] &?E:= E92E 492?86D[ E96C6 :D =:EE=6 C62D@? 7@C E96 C64@C5 >2?2865 >@?6J D9@CED E@ 4@G6C]”k^Am