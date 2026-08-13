In the WASDE report, HRW production fell 8 million bushels to 463 million, while HRS declined 1 million to 474 million. White wheat production increased 8 million bushels to 240 million, while durum fell 5 million to 66 million bushels, Lucas said.
kAm“{@@<:?8 2E 6?5:?8 DE@4<D[ E96 pF8FDE (p$st C6A@CE =67E a_ad\ae &]$] H962E DE@4<D F?492?865 2E ha_ >:==:@? 3FD96=D[ H9:=6 a_ae\af DE@4<D 564=:?65 d >:==:@? 3FD96=D E@ f`f >:==:@?] v=@32==J[ a_ad\ae 6?5:?8 DE@4<D :?4C62D65 `]a ||% E@ ag_]a ||%[ H9:=6 a_ae\af DE@4<D C@D6 _]d ||% E@ afb]b ||%[” {F42D D2:5]k^Am