Bloomberg said, “China is delaying the entry of soybean imports at some ports as weak demand from its vast livestock sector leaves domestic stockpiles overflowing.
kAmrFDE@>D 4=62C2?46 7@C D9:A>6?ED 92D 366? 96=5 FA 7@C >@C6 E92? a_ 52JD[ 4@>A2C65 H:E9 E96 EJA:42= A6C:@5 @7 =6DD E92? `d 52JD[ 244@C5:?8 E@ A6@A=6 72>:=:2C H:E9 E96 >2EE6C] %96 56=2JD 2E D6G6C2= 4964<A@:?ED 2C6 :?E6?565 E@ 62D6 2 3F:=5FA @7 D@J362?D 2E A@CED 2?5 4CFD9:?8 A=2?ED[ E96 A6@A=6 D2:5[ 2D<:?8 ?@E E@ 36 ?2>65 2D E96J H6C6 ?@E 2FE9@C:K65 E@ DA62< E@ E96 >65:2]k^Am
kAm|@DE 42C8@6D 2H2:E:?8 4=62C2?46 H6C6 :>A@CE65 7C@> qC2K:= 3J AC:G2E6 4CFD96CD[ E96 A6@A=6 D2:5] $E2E6\@H?65 :>A@CE6CD 92G6 366? 3FJ:?8 &$ D@J362?D 2D r9:?2 D66<D E@ >66E 2 A=6586 E@ AFC492D6 2E =62DE ad >:==:@? E@?D 2??F2==J E9C@F89 a_ag[ 3FE E2C:77D 92G6 5C:G6? AC:G2E6 EC256CD 2H2J E@H2C5 qC2K:=:2? DFAA=:6D E@ >66E 4@>>6C4:2= ?665D]k^Am