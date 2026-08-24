“Russia’s President Putin reportedly rejected Ukrainian President Zelensky’s truce agreement on Black Sea shipping. This put some early premium into the marketplace. However, the fact that they are talking at all likely triggered the selloff, with thought that a diplomatic resolution may be within reach,” said Amanda Brill of Total Farm Marketing.
kAm“$6AE6>36C ’ae >62= EC2565 E@ 2 7@FC\H66< 9:89 367@C6 AF==:?8 324< H9:=6 $6AE6>36C ’ae @:= A=F?865 E@ 2 D6G6?\H66< =@H] rCFD9 >2C8:?D 4@?E:?F6 E@ 86E A@F?565[ 5@H? 2?@E96C b_ 46?ED E@ Sa]af 3F][ 2 7C6D9 7:G6\>@?E9 =@H[ H9:=6 362? @:= !' D=:AA65 E@ d`]aT] #6A@CED E96 t!p H:== 6IE6?5 E96 4@>A=:2?46 5625=:?6 7@C 3:@5:6D6= 2?5 #s >2?F724EFC6CD E@ 4@>A=J H:E9 E96 #u$ 3J b_\h_ 52JD 92D H6:8965 @? sc #x} G2=F6D[ H6:89:?8 @? AC@5F46C AC@7:E >2C8:?D[” |2C< $@56C36C8 @7 ps| x?G6DE@C $6CG:46D D2:5]k^Am