FOXHOLM, N.D. – Combines are rolling on Bock Farms as the Bock family begins cutting spring wheat on Friday, Aug. 7, for the 2026 harvest season under slightly cooler but still warm temperatures and dry conditions.
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Sue Roesler
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