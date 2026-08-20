Britni Ross, Philip, South Dakota, was named the Woman Farmer of the Year at the Dakotafest farm show in Mitchell, Aug. 20.
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