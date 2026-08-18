Ag Secretary Brooke Rollins today announced rescinding of the 2001 Roadless Area Conservation Rule. The “a one—size-fits-all restriction” rule frustrated land managers and was a barrier to wildfire risk reduction across U.S. forests, the USDA said.
kAm“u@C E@@ =@?8[ @FE52E65 C6DEC:4E:@?D 92G6 <6AE E6?D @7 >:==:@?D @7 7@C6DE65 24C6D @77\=:>:ED E@ E96 G6CJ EC62E>6?ED E92E :>AC@G6 7@C6DE 962=E9 2?5 C65F46 H:=57:C6 C:D< E@ @FC 4@>>F?:E:6D[” #@==:?D D2:5 :? 2 &$sp ?6HD C6=62D6] “%@52J[ H6 7:=65 2 AC@A@D2= E@ C6DE@C6 2FE9@C:EJ E@ =@42= 7@C6DE >2?286CD H9@ <?@H E96 =2?5 36DE[ C6>@G:?8 E96 32CC:6CD E92E 92G6 <6AE E96> 7C@> 5@:?8 E96 H@C< E96 =2?5 56>2?5D] xE’D E:>6 E@ EFC? E96 A286 @? E96 72:=65 C@25=6DD CF=6 2?5 C6EFC? @FC 7@C6DED E@ 962=E9 2?5 AC@5F4E:G:EJ]”k^Am