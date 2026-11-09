“On the day before the November USDA WASDE report, the corn market posted a new low and low close to start the week,” John Heinberg of Total Farm Marketing said.
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