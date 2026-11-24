The United States faces a squeeze on grain transportation over the next decade because its inland barge fleet is retiring vessels faster than it builds new ones, according to CoBank, a cooperative bank that serves rural industries.
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