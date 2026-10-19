North Dakota FFA students, advisors, and friends are heading to Indianapolis for the 99th National FFA Convention & Expo, which is being held earlier than usual this year, from Oct. 21-24 in Indianapolis.
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Sue Roesler
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