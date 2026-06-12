It was a good week for North Dakota corn growers, as on May 13, the Nationwide Consumer and Fuel Retailer Choice Act of 2025 (H.R. 1346) – better known as year-round E15 sales – passed in the U.S. Congress on a vote of 218-203. It is now in the U.S. Senate.
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Sue Roesler
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