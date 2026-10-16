NAPOLEON, N.D. – Brian Schneider, the Napoleon FFA Chapter advisor/ag education instructor at Napoleon High School, has been named North Dakota’s 2027 Teacher of the Year.
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Sue Roesler
Reporter
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