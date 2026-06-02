Waterhemp remains one of the costliest threats to farms in central and eastern North Dakota and Minnesota. The troublesome weed was found in 38 of North Dakota’s 53 counties last year and it continues to spread north and west in the state.
kAm“%96 A2DE EH@ J62CD 92G6 C62==J D9@H? FD ;FDE 9@H 325 @7 2 H665 H2E6C96>A 42? 36[ 2?5 E96 D665 32?< :D =@2565 C:89E ?@H[” D2:5 tC:4 $49F=EK[ E649?:42= D6CG:46 C6AC6D6?E2E:G6 7@C qp$u[ 32D65 :? D@FE96C? |:??6D@E2] k^Am
kAm%96 5CJ J62CD 7C@> a_a`\ab 925 =@H6C65 AC6DDFC6 7C@> H2E6C96>A[ 3FE E96 =2DE EH@ J62CD[ a_ac\ad[ 92G6 366? 2 5:776C6?E DE@CJ]k^Am
kAm“x? a_ac 2?5 a_ad[ H6’G6 D66? 2>A=6 >@:DEFC6[ H9:49 92D =65 E@ 2>A=6 86C>:?2E:@? 2?5 6>6C86?46 @7 H2E6C96>A] xE :D 2 D62D@?\=@?8 6>6C86?46[ ?@E ;FDE 2? 62C=J D62D@? H665 @C 2 >:5\D62D@? H665] xE 4@F=5 2=D@ 36 2 =2E6 D62D@? H665[” $49F=EK D2:5]k^Am
kAm(:E9 2 7F== D665 32?< 2?5 H6E J62CD C646?E=J[ H2E6C96>A :D D6E E@ 6IA=@56 E9:D J62C[ D@ $49F=EK 9@A6D >@DE 72C>6CD 2AA=:65 2 AC6\6>6C86?46 96C3:4:56 @C 4@>A=6E65 2 3FC?5@H? 29625 @7 A=2?E:?8]k^Am
kAm“%96 A@E6?E:2= D665 AC@5F4E:@? 7C@> ;FDE @?6 A=2?E :D 9F86] ~?6 A=2?E 42? EFC? :?E@ 2 >F49 3:886C AC@3=6> :7 2==@H65 E@ 8@ E@ D665[” 96 25565]k^Am
kAmkDEC@?8m$4@FE:?8 7:6=5Dk^DEC@?8mk^Am
kAm$49F=EK D2:5 :E :D :>A@CE2?E 7@C 72C>6CD E@ 86E @FE 2?5 D4@FE E@ >@?:E@C 9@H E96:C 96C3:4:56 A2DD6D 2C6 A6C7@C>:?8[ 6DA64:2==J E96 A@DE\6>6C86?46 A2DD :? 3@E9 4@C? 2?5 D@J362?D]k^Am
kAm“p7E6C J@FC A@DE\6>6C86?46 A2DD[ 8:G6 :E `\a H66<D 2?5 E96? 8@ @FE 2?5 D66 9@H J@FC 96C3:4:56 A6C7@C>65 @? J@FC 6>6C865 H2E6C96>A @C 4964< :7 E96C6 2C6 2?J ?6H H2E6C96>A @C @E96C H665D 6>6C8:?8[” 96 D2:5]k^Am
kAm$49F=EK D2:5 8C@H6CD 42? 82:? ?F>6C@FD :?D:89ED 2?5 >2<6 564:D:@?D 27E6C D4@FE:?8] k^Am
kAm“$@>6 @7 E96 E9:?8D H6 ?665 E@ 36 4@?46C?65 23@FE @? E92E 24C6 >@G:?8 7@CH2C5 2C6 H96E96C @C ?@E H6 ?665 >@C6 C6D:5F2=D @C :7 H6 ?665 E@ DH:E49 FA 496>:DEC:6D] }F>6C@FD :?D:89ED 42? 36 82:?65 7C@> D4@FE:?8[” 96 D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8mv@@5 DE2CE E@ E96 D62D@?k^DEC@?8mk^Am
kAmxE’D 366? 2 8@@5 DE2CE E@ E96 A=2?E:?8 D62D@?[ 2=E9@F89 DAC2J:?8 7@==@H:?8 6>6C86?46 92D 366? DA@EEJ[ >@DE=J 5F6 E@ D6G6C2= H:?5J 52JD H:E9 D6G6C6 8FDED]k^Am
kAm“r@C? 2?5 D@J362?D H6C6 8@:?8 :? E96 8C@F?5[ 2?5 E92E’D E96 >2;@C:EJ @7 >J E6CC:E@CJ x 4@G6C 7@C qp$u] !=2?E:?8 4@?5:E:@?D 92G6 366? 8@@5[” 96 D2:5] “%96C6 H6C6 D@>6 E@@ H6E 2?5 H:?5J @7 4@?5:E:@?D E92E <6AE DAC2J6CD @FE @7 E96 7:6=5[ 3FE @G6C2==[ pAC:= H2D >2?28623=6] t2C=J E@ >:5\|2J =@@<65 C6=2E:G6=J 5CJ]”k^Am
kAm|@DE=J =:89E C2:?D :? >:5\|2J 3C@F89E D@>6 >@:DEFC6 C6=:67 E@ E96 H6DE6C? 2?5 46?EC2= 2C62D]k^Am
kAmqp$u[ 2=@?8 H:E9 >2?J 4@>A2?:6D E92E >2?F724EFC6 96C3:4:56D[ 92G6 366? 42==:?8 7@C 2 EH@\AC@?865 @C “=2J6C65” 2AAC@249 E@ H665 4@?EC@= :? a_ae] k^Am
kAm(:E9 E96 ?6HD E92E C6D:DE2?46 E@ >2?J @7 E96 >@DE H6==\FD65 96C3:4:56D :D 2 C62=:EJ[ 4@>A2?:6D AFE @FE E96 >6DD286 E@ 2AA=:42E@CD E@ >2<6 DFC6 2?5 2AA=J 2 AC6\6>6C86?46 96C3:4:56 E@ 4@?EC@= 6>6C86?46 2?5 62C=J H665D 2?5 E96? 4@>6 324< :? 2E E96 C:89E =627 DE286 E@ 2AA=J 2 A@D\6>6C86?46 C6D:5F2= 96C3:4:56]k^Am
kAm“t2C=J D62D@? C6D:5F2= 96C3:4:56D 42? AC6G6?E 2D >F49 H2E6C96>A 6>6C86?46 2D A@DD:3=6 2?5 AC@G:56 2? 62C=J 7@F?52E:@?[” 96 D2:5] “qFE E96? :E :D :>A@CE2?E E@ 2AA=J E92E C6D:5F2= 27E6C 6>6C86?46 E@ 4@?E:?F6 E@ 42CCJ E9C@F89 @? E92E C6D:5F2= 4@?EC@= @7 H2E6C96>A E9C@F89@FE E96 C6DE @7 E96 D62D@? F?E:= 2?5 E9C@F89 4C@A 42?@AJ]”k^Am
kAmkDEC@?8mv=F7@D:?2E6 C6D:DE2?46 7@F?5 :? |:??6D@E2k^DEC@?8mk^Am
kAm(2E6C96>A 4@?EC@= E@@< @? 2 3:886C 4@?46C? :? |2C49] &?:G6CD:EJ @7 |:??6D@E2 tIE6?D:@? 4@?7:C>65 E9:D DAC:?8 E92E 2 72C>6C :? s@586 r@F?EJ[ |:??][ 7@F?5 2 C6D:DE2?E A@AF=2E:@? @7 H2E6C96>A[ :?:E:2==J :? a_ab[ 27E6C FD:?8 E96 7F== =236=65 C2E6 @7 8=F7@D:?2E6]k^Am
kAm“%96 5:77:4F=EJ E@ 4@?EC@= H2E6C96>A 4@>6D 7C@> :ED 8C@HE9 C2E6[ :ED D665 AC@5F4E:@?[ 3FE E96? 2=D@ E96 56G6=@A>6?E @G6C E96 J62CD @7 C6D:DE2?46 E@ ?F>6C@FD 96C3:4:56D[” $49F=EK D2:5]k^Am
kAm}@CE9 s2<@E2 :D @?6 @7 E96 <6J DE2E6D E92E C6=:6D 962G:=J @? 8=F7@D:?2E6[ D@ 7@==@H:?8 H92E H665 4@?EC@= DA64:2=:DED 92G6 E@ D2J 23@FE C6D:DE2?46 4@F=5 96=A <66A :E 2E 32J]k^Am
kAm“v=F7@D:?2E6 :D @?6 @7 @FC >2:? E@@=D E92E H6 C6=J FA@? 7@C 6>6C865 H2E6C96>A 4@?EC@=[ 6DA64:2==J :? D@J362? 4C@A DJDE6>D[” $49F=EK D2:5] k^Am
kAm&D:?8 E96 =2J6C65 2AAC@249 :D G:E2= 2?5 >2J DE2CE E@ 36 E96 ?@C> :? AC@5F4E:@? 28C:4F=EFC6[ 6DA64:2==J :? D@J362?D]k^Am
kAmq6D:56D 8=F7@D:?2E6 C6D:DE2?46 :? 2 7:6=5 :? |:??6D@E2[ H2E6C96>A 92D 2=D@ 56G6=@A65 C6D:DE2?46 E@ w!!sD]k^Am
People are also reading…
- Propagating the prairie: Couple creates business out of raising native plants
- Cattle-station cookbook helps disaster
- Back to grass: Focused on conservation, Midwest farmers return cropland to prairie state
- Wisconsin popular destination for turkeys
- How Mitchell-based Trail King powers heavy haul across North America
- Iowa pork producer grows with focus on efficiency
- Buyer beware: Problem cows, accessories sold separately
- Breakfast offers ‘majestic’ chance to talk dairy
- Missouri legislature extends ag tax credits
- 100-year-old veteran recalls battles of World War II
- 2026 Wisconsin Dairy Breakfasts
- Speaking for agriculture: College student finds her calling an ag advocacy
- Fickle weather creates field challenges
- A herdsman’s claim to AI
- Cook shares classic chicken and cookie recipes with a twist
kAm“%96 =2E6DE[ >@DE :?7=F6?E:2= 56G6=@A>6?E @G6C E96 =2DE 92?57F= @7 J62CD 92D 366? E96 w!!s E@=6C2?46 2?5 C6D:DE2?46 E92E H2E6C96>A 92D[” 96 D2:5]k^Am
kAmtDA64:2==J 2D 2 A@DE\6>6C86?E :? 4@C? 96C3:4:56 AC@8C2>D[ $49F=EK D2:5 >2?J 24C6D 56A6?5 @? w!!s 96C3:4:56D[ 3FE w!!sD 2C6 ?@E AC@G:5:?8 E96 =6G6= @7 4@?EC@= E92E H2E6C96>A ?665D]k^Am
kAm“%96J 2C6 D66:?8 564C62D:?8 =6G6=D @7 4@?EC@= @7 6>6C865 H2E6C96>A[ H9:49 92D D?@H32==65 :?E@ E96 9:89 =6G6= @7 H2E6C96>A AC6DDFC6 H6 2C6 D66:?8[” 96 D2:5] “%96 >@:DEFC6 H6 92G6 C646:G65 @G6C E96 =2DE EH@ J62CD 92D D:8?2=65 9@H 325 E9:D D665 32?< 92D 364@>6 7@C H2E6C96>A[ 2?5 E96 564C62D6 :? 4@?EC@= 7C@> w!!sD :D 4@?EC:3FE:?8 E@ E92E]”k^Am
kAmkDEC@?8m$E2EFD 96C3:4:56k^DEC@?8mk^Am
kAm$49F=EK A@:?E65 @FE E92E qp$u’D $E2EFD 96C3:4:56 DE:== AC@G:56D 6I46AE:@?2= 4@?EC@= @7 6>6C865 H2E6C96>A 2?5 42? 36 FD65 H:E9 @E96C 96C3:4:56D :? E96 E2?< >:I]k^Am
kAm“xE’D 2 G6CJ 67764E:G6 96C3:4:56 E92E’D 366? C6=:65 FA@? @? 2 =@E @7 24C6D E@ 4=62? E96> FA H96? @E96C 96C3:4:56D 72:=[ 3FE $E2EFD 96C3:4:56 2=D@ :D 364@>:?8 E96 ?6H AC676CC65 A@DE\6>6C86?E :? 4@C? 7@C H2E6C96>A 4@?EC@=[” 96 D2:5]k^Am
kAm$@ 72C[ qp$u 92D ?@E D66? C6D:DE2?46 56G6=@A 7@C $E2EFD[ 6G6? E9@F89 :E 92D 72465 D@>6 9:89\AC6DDFC6[ 9:89\56?D:EJ H2E6C96>A A@AF=2E:@?D] k^Am
kAm“(96? $E2EFD 92D 366? FD65 2D 2 4=62?FA A2DD[ :E 5@6D 86E 72465 H:E9 G6CJ 9:89 AC6DDFC6 2?5 56?D:EJ D:EF2E:@?D[ 2D H6== 2D :?;FC65 H665D[” $49F=EK D2:5]k^Am
kAm(:E9 :ED 6I46==6?E A6C7@C>2?46[ $E2EFD :D qp$u’D =625 7@C 6>6C865 H2E6C96>A 4@?EC@= 2D 2 A@DE\6>6C86?46 A2DD E9:D 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAm“%96 9@A6 :D E@ 4=62? E92E 7:6=5 FA E96 7:CDE E:>6[” 96 D2:5] k^Am
kAmqp$u 96C3:4:56 @AE:@?D :?4=F56 E96 7@==@H:?8ik^Am
kAm• q67@C6 E96 4C@A 6>6C86D[ E96C6 2C6 ?F>6C@FD 96C3:4:56 @AE:@?D 2G2:=23=6 7@C D@J362?D]k^Am
kAm+:5F2 !C@[ 2 AC6\6>6C86?E[ A6C7@C>65 “@FEDE2?5:?8=J H6==” @G6C E96 =2DE D6G6C2= D62D@?D E92E :E’D 366? @? E96 >2C<6E[ 244@C5:?8 E@ $49F=EK]k^Am
kAm“+:5F2 !C@ <6AE 7:6=5D 4=62?6C 7@C 2 =@?86C A6C:@5[ 4C62E:?8 2 H:56C 2?5 >@C6 67764E:G6 H:?5@H 7@C A@DE\6>6C86?46 2AA=:42E:@?D[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 AC@5F4E AC@G:56D 2 8@@5 7@F?52E:@? 7@C 3C@25 DA64ECF> @7 H665D :? D@J362?D[ 2?5 :E 92D D9@H? 6I46==6?E 4@?EC@= @7 H2E6C96>A] k^Am
kAm• u@C 4@C?[ qp$u’D EH@ >2;@C 96C3:4:56D 7@C a_ae 2C6 $FCE2:? 96C3:4:56 62C=J 2?5 $E2EFD 96C3:4:56 :? E96 A@DE\6>6C86?46 A2DD]k^Am
kAm“$FCE2:? 92D EH@ 24E:G6 :?8C65:6?ED E92E 2C6 6I46==6?E @? @FC ?F>36C @?6 H665 AC@3=6>[ H2E6C96>A[ 7@C C6D:5F2= 4@?EC@=[” 96 D2:5]k^Am
kAmqFE $FCE2:? 2=D@ H@C<D @? 2 ?F>36C @7 H665D[ 7C@> 8:2?E C28H665 E@ 8C2DD6D E@ =2>3DBF2CE6CD[ 2?5 E96 AC@5F4E :D 7=6I:3=6 2?5 42? 36 2AA=:65 2D 2 “AC6\A=2?E[ AC6\6>6C86?46[ 2?5 62C=J A@DE\6>6C86?46]”k^Am
kAm• r@>:?8 5@H? E96 A:A6=:?6[ qp$u 92D D@>6 ?6H 96C3:4:56 :??@G2E:@?D 7@C 3@E9 D@J362? 2?5 4@C?]k^Am
kAm“(6’C6 G6CJ 6I4:E65 23@FE E96D6 ?6H :??@G2E:@?D[ 2?5 E2=<:?8 E@ J@FC =@42= C6E2:=6C 2?5 =@42= qp$u C6AC6D6?E2E:G6 23@FE E96> :D 2 8C62E :562[” $49F=EK D2:5]k^Am
kAm• x? 4@C?[ #:5:G6I 96C3:4:56 :D 2 a_ae C6=62D6 7C@> qp$u[ 2?5 :D 4FCC6?E=J A6?5:?8 t!p C68:DEC2E:@?[ D@ 72C>6CD >2J D66 :E 2E E96:C 4@\@A :? E96 7FEFC6]k^Am
kAm#:5:G6I :D 2 ?6H EC:A=6‑>@56 @7 24E:@?[ A@DE\6>6C86?46 AC6\>:I 96C3:4:56 7@C 3C@25=627 2?5 8C2DDJ H665D[ DF49 2D H2E6C96>A 2?5 <@49:2[ 2?5 :D 2 =@?8\=2DE:?8 C6D:5F2=] xE :D 56D:8?65 E@ 96=A 72C>6CD DE2J 29625 @7 C6D:DE2?E H665D]k^Am
kAm“xE 92D 67764E:G6 <?@4<5@H? 496>:DECJ 2?5 67764E:G6[ =@?8\=2DE:?8 C6D:5F2= 496>:DECJ 7@C H2E6C96>A 4@?EC@=[ 2?5 @E96C H665 DA64:6D[ 2D H6==[” 96 D2:5] k^Am
kAm$49F=EK D2:5 #:5:G6I :D 2 ?6H AC6\>:I @7 EH@ 96C3:4:56D E92E 92G6 366? AC@G6? E@ 4=62? FA 7:6=5D 67764E:G6=J[ $E2EFD 96C3:4:56 2?5 +:5F2 $r 96C3:4:56] k^Am
kAmw6 25565 E92E qp$u’D A@CE7@=:@ :D “C@3FDE” 2?5 :7 72C>6CD H2?ED E@ =@@< 2E E96:C 96C3:4:56 AC@8C2>[ E96J 42? 42== E96:C qp$u C6AC6D6?E2E:G6]k^Am
kAm“|2<6 DFC6 E@ E2=< E@ J@FC =@42= C6E2:=6C 2?5 qp$u C6AC6D6?E2E:G6 @? =625 C64@>>6?52E:@?D 7@C J@FC 2C62[” 96 4@?4=F565]k^Am
kAmu@C >@C6 @? qp$u[ D66 k2 9C67lQ9EEADi^^28C:4F=EFC6]32D7]FD^Qm9EEADi^^28C:4F=EFC6]32D7]FD^k^2m]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Sue Roesler
Reporter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today