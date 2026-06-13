Most producers across North Dakota received timely rains to spur their newly planted crops to start the month of June. Many crops had emerged from the soil, especially small grains, canola, and corn ahead of three main rain events across the state.
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Sue Roesler
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