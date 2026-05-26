A surprisingly powerful dust and windstorm seemed to come out of nowhere on May 14 across the state, bringing strong winds of 40-60 miles per hour with fierce gusts of over 65 miles per hour, tossing and swirling dirt and debris in the air and dumping it on fields and forages.
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Sue Roesler
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