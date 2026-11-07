World sunflower production is expected to increase over last year’s levels, but the ongoing war between Russia and Ukraine continues to impact the market.
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