With the northern U.S. durum harvest complete, the market now awaits to see what the final production and quality of the Canadian durum crop will be to provide more direction. In the meantime, durum prices continue to hold steady with where they were in late September.
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