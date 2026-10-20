Dear Michael: Recently, my father passed on. My mother had died some years ago. She had no will at the time of her death, but my father received everything anyway, so it did not matter.
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