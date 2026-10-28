DRAKE, N.D. – With soybeans finished, the Spears are preparing their John Deere combines for corn – the final harvest of a mostly dry growing season.
kAm“(6 7:?:D965 4FEE:?8 D@J362?D[” $4@EE $A62C D2:5 :? >:5\~4E@36C 2D 96 5C@G6 E@ u2C8@ 7@C D@>6 }@CE9 s2<@E2 r@C? &E:=:K2E:@? r@F?4:= W}sr&rX 6G6?ED] “}@H[ H6 2C6 86EE:?8 C625J 7@C 4@C?] (6 H6C6 8@:?8 E@ ECJ :E E9:D H66<[ 3FE H6 ?66565 E@ 86E 6G6CJE9:?8 C625J 7@C 92CG6DE 2?5 :E C2:?65 J6DE6C52J 2?5 E96 52J 367@C6[ D@ H6 564:565 E@ H2:E]”k^Am
kAm%96 72C> C646:G65 =:89E D9@H6CD 7C@> ~4E] ``\`b[ 7@C 2 E@E2= @7 2 BF2CE6C @7 2? :?49 @G6C E96 E9C66 52JD] (9:=6 :E H2D =:89E[ :E H2D 6?@F89 E@ <66A E96 $A62CD @FE @7 E96 7:6=5D]k^Am
kAm~G6C E96 =2DE EH@ H66<D[ $4@EE 2?5 9:D 72C> 6>A=@J66[ $4@EE[ 7:?:D965 92F=:?8 42?@=2 2?5 D@J362?D E@ E96 6=6G2E@C] %96 362?D E92E H6C6 A=2?E65 @? 36EE6C D@:=D 2?5 C646:G65 >@C6 C2:? EFC?65 @FE E@ 36 2 36EE6C AC@5F4:?8 4C@A E92? E96 362?D A=2?E65 @? D@:=D E92E 5:5?’E C646:G6 6?@F89 >@:DEFC6 :? yF=J]k^Am
kAm“(6 925 2 4@FA=6 7:6=5D E92E H6C6?’E D@ 8C62E] *@F 4@F=5 E6== E96J 5:5?’E 42E49 2?J C2:? 2E 2==[ 2?5 D@>6 H6C6 A@@C6C D@:=D[ D@ E96J 5:5?’E 5@ C62==J H6==] qFE 2== :? 2==[ 7@C H92E E96 4C@A H6?E E9C@F89 5FC:?8 E96 J62C[ H6’C6 ;FDE D2E:D7:65 H:E9 9@H :E EFC?65 @FE[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 $A62C 72>:=J 2=H2JD 6?;@JD 8C@H:?8 4@C? 2?5 =@@<D 7@CH2C5 E@ 4@C? 92CG6DE] (9:=6 E96J 7@4FD :? @? 2== 7@FC @7 E96 4C@AD E96J 8C@H – DAC:?8 H962E[ 42?@=2[ D@J362?D 2?5 4@C? – E96 $A62CD 92G6 E96 >@DE 7F? 2D 2 72>:=J H:E9 E96 4@C? 4C@A]k^Am
kAm“pD 2 72>:=J[ H6 C62==J 6?;@J A=2?E:?8 4@C?[ H2E49:?8 E96 A=2?ED 8C@H 2?5 92CG6DE:?8 :E] xE’D E96 >@DE C6DA@?D:G6 4C@A – E96 @?6 J@F 86E E@ D66 4@>6 @FE @7 E96 8C@F?5 2?5 H2E49 2== 5FC:?8 E96 DF>>6CE:>6 2D :E 8C@HD E@ g @C `_ 766E E2== @C H92E6G6C :E 5@6D[” $4@EE D2:5] “xD :E 8@:?8 E@ 86E E@ <?66\9:89 3J E96 u@FCE9 @7 yF=J[ =:<6 6G6CJ3@5J 2=H2JD D2JD[ 2?5 H92E :D :E 8@:?8 E@ =@@< =:<6n *629[ H6 C62==J 5@ 6?;@J @FC 4@C?[ 2?5 H6 92G6 7F? H:E9 :E]”k^Am
kAm%92E >:89E 36 H9J $4@EE 92D 2 4@C? %\D9:CE 96 H62CD E@ }sr&r 6G6?ED[ @?6 5:DA=2J:?8 E96 J6==@H 42ADF=6\D92A65 |:?:@?D 2?5 2 8:2?E 4@C? 4@3 E92E 96 42==D 9:D “4@C? D9:CE]” z:5D C62==J 6?;@J 4964<:?8 @FE E96 D9:CED $4@EE H62CD[ 2=@?8 H:E9 9:D 3C:89E\4@=@C65 CF??:?8 D9@6D]k^Am
kAm#2496= 5C6DD6D FA H:E9 7=2:C E@ 4@>A=6>6?E $4@EE’D @FE7:E H96? E96J 8@ E@ 4@C? 6G6?ED[ 2?5 D96 92D 366? H62C:?8 2? F?56C=2J6C 92:C 4@=@C E92E’D AFCA=6 7@C E96 =2DE `b J62CD] xE’D 7@C {J5:2]k^Am
kAm“x H62C AFCA=6 7@C >J >:55=6 52F89E6C[ {J5:2[ 3642FD6 :E :D E96 4@=@C 7@C 6A:=6ADJ 2H2C6?6DD] tA:=6ADJ pH2C6?6DD |@?E9 :D ?6IE >@?E9 – }@G6>36C[” D96 D2:5]k^Am
kAmpD E96 }sr&r G:46 AC6D:56?E :? 9:D 7:CDE E6C> 2?5 2 4@C? 8C@H6C[ $4@EE D2JD 96 “6?;@JD 3FC?:?8 >J 6E92?@= :? 2== >J G69:4=6D[ E@@] %96 7=6I\7F6= 42C x’> 5C:G:?8 C:89E ?@H FD6D tgd[ D@ x’> C62==J FD:?8 E96 6E92?@=]”k^Am
kAmw6 6?4@FC2865 C6256CD E@ 4964< 367@C6 7:==:?8 FA E@ >2<6 DFC6 J@FC 42C :D 7=6I\7F6= 2?5 :D D6E FA 7@C tgd 367@C6 FD:?8 :E] w6 5C@G6 9:D tgd 7=6I\7F6= G69:4=6 E@ E96 }s$& 42>AFD @? uC:52J[ ~4E] `e[ E@ 96=A 65F42E6 (2D9:?8E@? DE2776CD H9@ 7=6H :?E@ }@CE9 s2<@E2 E@ =62C? 23@FE 4@C?[ 92CG6DE[ 2?5 28C:4F=EFC6 :? E96 DE2E6]k^Am
kAm“%96J 2C6 4FC:@FD 23@FE 4@C? 92CG6DE 2?5 2C6 @? 2 724E\7:?5:?8 E@FC E@ =62C? 23@FE 28C:4F=EFC2= 6IA6C:6?46D :? }@CE9 s2<@E2] %96J E@FC65 2 4@FA=6 @7 72C>D E9:D >@C?:?8 E@ D66 9@H @FC 4@C? :D 36:?8 92CG6DE65] ~?6 @7 E9@D6 72C>D H2D r2CD@? z=@DE6C>2?’D 72C> ?62C (J?5>6C6[ H96C6 r2CD@? H2D 3FDJ 4@>3:?:?8 4@C?[” 96 D2:5]k^Am
kAm$4@EE >6E E96 (2D9:?8E@? DE2776CD[ 925 DFAA6C H:E9 E96>[ 2?5 65F42E65 E96> 23@FE 28C:4F=EFC6 2?5 C6D62C49 2D E96J E@FC65 }s$& @? ~4E] `f]k^Am
kAm“x 2> 8@:?8 5@H? E96C6 E@ >66E E96> 7@C DFAA6C 2?5 E96? 8@ H:E9 E96> E@>@CC@H 2D E96J E@FC D@>6 @7 E96 }s$& 42>AFD 2?5 D66 H92E 8@6D @? E96C6[” 96 D2:5]k^Am
kAm~? ~4E] `a\`b[ $4@EE >6E E96 &]$] vC2:?D U2>Aj q:@!C@5F4ED r@F?4:= {2E:? p>6C:42? EC256 E62> H9@ H6C6 :?E6C6DE65 :? E96 8=@32= FD6 @7 4@C? 2?5 3JAC@5F4ED] %96J E@FC65 E96 r2CC:?8E@? #6D62C49 tIE6?D:@? r6?E6C[ '2?q6527 s2:CJ {{![ r@HD U2>Aj r@ rC62>6CJ :? r2CC:?8E@?[ 2?5 }sr&r 3@2C5 >6>36C |2C< #6DD=6C’D 72C>[ H96C6 E96 E62> =62C?65 >@C6 23@FE 4C@A 2?5 42EE=6 AC@5F4E:@?[ 2D H6== 2D 9:89\BF2=:EJ 4@C? 2?5 4@C? D:=286]k^Am
People are also reading…
- Early planting leads to some record yields in southwest Illinois
- ‘Just too wet’ for good bean yields in southern Iowa
- Federal Reserve raises interest rates for first time since 2023
- Soybean market slow to react to China purchases
- Fair doesn't always mean equal when passing on the family farm
- The PCV2 landscape has changed. Is your protection keeping up?
- A different horse for a different sandhill
- Shutske retires after four decades of service
- Strong bean yields in north-central Iowa
- Jandel wraps up bean harvest, eyes corn as rain moves in
- Chores continue during harvest delay
- ‘Extreme highs to extreme lows’
- Beans stay green on northeast Illinois farm
- Canola oil use to reach record levels
- Barn Boards and Baling Wire
kAm“%92E H2D C62==J 7F? 2?5 6?;@J23=6] %96J E@FC65 E96 52:CJ @A6C2E:@? 2?5 925 2 4966D6 2?5 >:=< A=2E6 2?5 E@FC65 E96 =:EE=6 724:=:EJ E92E E96J 92G6 E96C6[” 96 D2:5]k^Am
kAm|62?H9:=6[ $4@EE D2:5 4@>>@5:EJ AC:46D 925 8@?6 FA D=:89E=J 3642FD6 @7 E96 5C@F89E[ D@ :E “96=AD 2 =:EE=6]”k^Am
kAm“%96 AC:46D 92G6 366? 8@:?8 FA 2 =:EE=6] r@C? 2?5 D@J362? AC:46D 925 2 8@@5 CF?FA 96C6 2 4@FA=6 @7 H66<D 28@] %96?[ E96C6 H2D 2 =:EE=6 3:E @7 2 D6E324<[ 3FE 367@C6 E92E[ H6 D2H 2 =:EE=6 3:E @7 C2==J] xE D66>65 =:<6 :E H2D EC6?5:?8 E@H2C5D E96 FAD:56[” 96 D2:5]k^Am
kAm#2496= 92D ;FDE 23@FE 7:?:D965 DE@C:?8 2== E96 82C56? AC@5F46 2?5 :D H@C<:?8 @? D@>6 DA2896EE: DBF2D9] (:E9 2 92C5 7C@DE @G6C E96 =2DE 4@FA=6 @7 52JD[ ~4E] `c\`d[ H:E9 E6>A6C2EFC6D :? E96 9:89 a_D^=@H b_D[ D96 >256 DFC6 6G6CJE9:?8 =67E :? E96 82C56? H2D 3C@F89E :?D:56]k^Am
kAm“$96 92D 23@FE 2== 96C 82C56? DEF77 5@?6] $96’D DE:== 3FDJ 42??:?8 2?5 86EE:?8 6G6CJE9:?8 AFE 2H2J E96C6] $96 92D 2 3F?49 @7 DA2896EE: DBF2D9 E92E D96 H2D H@C<:?8 @?[ 2?5 >J D9@A :D 7F== @7 E@>2E@6D E92E 2C6 C:A6?:?8 C:89E ?@H[” $4@EE D2:5]k^Am
kAmsFC:?8 E96 27E6C?@@?D[ E96 H62E96C 92D 366? D=:89E=J H2C>6C E92? 62C=:6C :? E96 >@?E9[ 2 C6>:?56C @7 DF>>6C[ 2?5 E96 72C> 92D C646:G65 =:89E C2:? D9@H6CD DA@C25:42==J :? ~4E@36C]k^Am
kAm$4@EE D2:5 E96 6?E:C6 72>:=J DE2JD 3FDJ 2== J62C =@?8 H:E9 72C> H@C<[ uup 2?5 c\w[ 2?5 @E96C 24E:G:E:6D^6G6?ED] w6 H:== 36 H@C<:?8 :? 9:D 962E65 D9@A E9:D H:?E6C 2D E96 D?@H 7=:6D @FED:56 2?5 E96 E6>A6C2EFC6D 5C@A]k^Am
kAm“%9:D :D 2=H2JD 2 3FDJ A=246] ~FC A=2?D 7@C E96 H:?E6C :?4=F56 H@C<:?8 @? >249:?6CJ[ 86EE:?8 ?6IE J62C’D 4C@A A=2?D C625J E@ 8@[ 2?5 4@>A=6E:?8 =@ED @7 3@@<H@C<] %96C6’D 2=H2JD A=6?EJ @7 3@@<H@C< E@ 8@ 2C@F?5[ D@ 2?J3@5J E92E H2?ED E@ G@=F?E66C 42? 4@>6 96=A H:E9 E92E[” 96 D2:5]k^Am
kAmx? >:5\y2?F2CJ[ $4@EE 2?5 #2496= H:== 36 EC2G6=:?8 E@ (2D9:?8E@?[ s]r][ E@ 4@>A=6E6 $4@EE’D }sr&r =6256CD9:A AC@8C2>] t2C=:6C[ E96J H6C6 :? $E] {@F:D 7@C E96 AC@8C2>]k^Am
kAm“(6’C6 =@@<:?8 7@CH2C5 E@ 36 23=6 E@ E2<6 2 76H 52JD 5@H? E96C6 E@ 36 23=6 E@ <:?5 @7 6?;@J s]r] 2?5 4964< 6G6CJE9:?8 @FE[” 96 D2:5]k^Am
kAm$4@EE D2:5 {J5:2 2?5 tG6C6EE 2C6 8@:?8 E@ DE2J 9@>6 3642FD6 E96J 92G6 D49@@=] x? 255:E:@?[ E96J 3@E9 A2CE:4:A2E6 :? c\w[ 2?5 2EE6?5 >66E:?8D E9C@F89@FE E96 J62C]k^Am
kAm“#2496= 96=AD H:E9 E96 2C496CJ AC@8C2> E92E H6 CF? E9C@F89 c\w[ D@ E92E FDF2==J <66AD 96C AC6EEJ 3FDJ DE2CE:?8 :? s646>36C] }@E E@@ =@?8 27E6C E92E[ E96J 86E :?G@=G65 H:E9 =:G6DE@4< 2?5 C2?86 ;F58:?8[ D@ E92E <66AD E96> 3FDJ[” $4@EE D2:5]k^Am
kAmtG6C6EE 4@?E:?F6D E@ 36 :?G@=G65 H:E9 E96 sC2<6\p?2>@@D6 uup 492AE6C] w6 :D AC24E:4:?8 7@C uup !2C=:2>6?E2CJ !C@465FC6[ 2?5 E96 5:DEC:4E 4@>A6E:E:@? H:== 36 E2<:?8 A=246 :? }@G6>36C]k^Am
kAm%96:C @=56DE 52F89E6C[ t>>2[ DE2JD 3FDJ H:E9 96C 9FD32?5 @? E96:C 72>:=J @A6C2E:@?]k^Am
kAmpD E9:D :D $4@EE 2?5 #2496= $A62C’D 7:?2= !C@5F46C !C@8C6DD #6A@CE[ $4@EE H@F=5 =:<6 E@ E92?< C6256CD 7@C 7@==@H:?8 2=@?8 H:E9 E96 $A62C 72>:=J 72C> E9:D D62D@?]k^Am
kAm“$6G6C2= A6@A=6 92G6 DE@AA65 >6 2?5 D2:5 E96J H6C6 C625:?8 23@FE FD] (6 2AAC64:2E6 6G6CJ@?6 7@C E92E] (6 6?;@J65 :E[” 96 4@?4=F565]k^Am
kAmk6>mu2C> U2>Aj #2?49 vF:56 H@F=5 =:<6 E@ E92?< $4@EE 2?5 #2496= $A62C 7@C 2==@H:?8 @FC C6256CD E@ 7@==@H 2=@?8 H:E9 E96:C @A6C2E:@? E9:D 8C@H:?8 D62D@?] (6 H:D9 E96> E96 36DE @7 DF446DD :? E96:C 7FEFC6 6?562G@CD]k^6>mk^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Sue Roesler
Reporter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today