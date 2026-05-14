Jack Falinski Michigan State University
Research from Michigan State University Professor J. Richard Pursley is trailblazing an area within dairy-cattle management that Wendell Van Gunst says is essential to keep farms profitable.
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