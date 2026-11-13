Mehari Tekeste and Kapil Arora
Iowa State University
Harvest is often a race against time. Delayed harvest can increase grain losses, reduce grain quality and create additional weather risk. Wheeling on wet soils during harvest and grain handling may be unavoidable this fall. Iowa has received more precipitation during the months of July, August and September than average.
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