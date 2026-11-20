Dominic Erickson
North Dakota State University
Topsoil is the most fertile layer of soil, rich in microbial activity and essential for crop production. When it erodes, thousands of dollars’ worth of nutrients and organic matter erode with it.
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