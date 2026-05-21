Rafael Garcia Kansas State University
The way Ray Flickner tells it, he must be one of the luckiest farmers in all the state because his life has been a front-row seat to the future of agriculture.
kAmxEVD 3@E9 2 3=6DD:?8 2?5 2 C6DA@?D:3:=:EJ 7@C E96 7:7E9\86?6C2E:@? z2?D2? 72C>6C] w:D 8C62E\8C62E\8C2?5A2C6?ED — p?232AE:DED 7C@> &<C2:?6 2?5 2>@?8 E96 DE2E6VD 7:CDE 9@>6DE6256CD — E@@< 2 3@2E E@ t==:D xD=2?5[ 2 EC2:? E@ w2=DE625 2?5 2 9:<6 E@ 76CE:=6 AC2:C:6 7:6=5D ?62C AC6D6?E\52J |@F?5C:586 :? 46?EC2= z2?D2D] %96C6[ FD:?8 %FC<6J #65 H:?E6C H962E D665D 7C@> 324< 9@>6[ E96J 6DE23=:D965 z2?D2D 2D 2 ?6H 3C62532D<6E 7@C E96 H@C=5]k^Am
kAm{2E6C 86?6C2E:@?D @7 u=:4<?6CD H6C6 D@>6 @7 E96 7:CDE 72C>6CD E@ :?DE2== :CC:82E:@? H6==D :? E96 2C62[ 2?5 >@C6 C646?E=J[ #2J H2D 2>@?8 E96 7:CDE E@ 25@AE DEC:A\E:== >6E9@5D 2?5 DF3\DFC7246 5C:A :CC:82E:@? :? >2?28:?8 E96 ?62C=J `[___\24C6 4@C?[ D@J362? 2?5 H962E @A6C2E:@?]k^Am
kAm%9C@F89@FE E92E 46?EFCJ\A=FD 9:DE@CJ[ E96 u=:4<?6CD 92G6 366? A:@?66CD ?@E @FE @7 2 56D:C6 E@ 36 7:CDE[ 3FE E@ AC@E64E E96 =2?5 2?5 25G2?46 ?6H >6E9@5D 7@C E96:C 76==@H z2?D2D 72C>6CD] %9C@F89 2 A2CE?6CD9:A H:E9 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ C6D62C496CD[ E96 72>:=J D66D J6E 2?@E96C @AA@CEF?:EJ E@ 3F:=5 E96 ?6IE 86?6C2E:@? @7 z2?D2D 28C:4F=EFC6]k^Am
kAmu@C E96 A2DE D6G6C2= J62CD[ E96 72>:=JVD u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C> 92D 366? 2 72C>\D:K65 AC@G:?8 8C@F?5 7@C D@>6 @7 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJVD 4FEE:?8\6586 C6D62C49[ 2==@H:?8 724F=EJ 2?5 8C25F2E6 DEF56?ED E@ AFE :??@G2E:G6 28C:4F=EFC2= E649?:BF6D 2?5 E649?@=@8:6D :?E@ AC24E:46]k^Am
kAmQ(96? H6 42? H@C< H:E9 C62=\H@C=5 4@?5:E:@?D @? 2 C62= 72C>[ @FC C6D62C49 :D E92E >F49 36EE6C[ 3FE >F49 >@C6 :>A@CE2?E 92G6 366? E96 u=:4<?6CD[Q D2:5 s@C:G2C #F:K s:2K[ :?E6C:> 9625 @7 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJVD 56A2CE>6?E @7 28C@?@>J] Qq6J@?5 2==@H:?8 FD 2446DD E@ E96:C 72C>[ E96JVG6 366? 4C:E:42= >6>36CD @7 @FC E62>[ 2?5 E96:C 86?6C@D:EJ H:E9 E96:C E:>6 2?5 :?D:89ED 92D 2==@H65 FD E@ D92A6 @FC C6D62C49 :? 2 H2J E92E 96=AD 72C>6CD >2<6 E96 564:D:@?D E96J ?665 E@ 36 DF446DD7F=]Qk^Am
kAmkDEC@?8m!C@G:56 3=2?< 42?G2D 7@C C6D62C49 @AA@CEF?:E:6Dk^DEC@?8mk^Am
kAmz2?D2D 28C:4F=EFC6[ 7@C 2== :ED G2C:6EJ[ :D 2 =2?5 @7 6IEC6>6D] x? >F49 @7 H6DE6C? z2?D2D[ H96C6 H2E6C C6D@FC46D 2C6 :? =:>:E65 DFAA=J[ 5CJ=2?5 72C>:?8 :D 364@>:?8 :?4C62D:?8=J AC6G2=6?E[ H9:=6 :CC:82E65 72C>:?8 :D >@C6 762D:3=6 :? @E96C 2C62D @7 E96 DE2E6[ D2:5 v2FC2G y92[ 2DD:DE2?E AC@76DD@C @7 AC64:D:@? 28C:4F=EFC6]k^Am
kAmu=:4<?6C x??@G2E:@? u2C>D :? 46?EC2= z2?D2D 92D E96 4=:>2E6 7@C 3@E9]k^Am
kAmy92 D2:5[ Q(96? J@F E9:?< @7 z2?D2D 2?5 E96 >2?J D:EF2E:@?D 72C>6CD 7246[ u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C> :D F?:BF6=J =@42E65 E@ C6AC6D6?E E9@D6 5:776C6?E 6?G:C@?>6?ED] %96 u=:4<?6CD 2C6 6DA64:2==J H6==\EF?65 :?E@ E96:C 28C:4F=EFC2= =2?5D42A6[ 2?5 H96? E96J 2==@H FD E@ FD6 E96:C 72C> 2D 2 7:6=5 =23@C2E@CJ[ H6 86E AC24E:42= A6CDA64E:G6D :?E@ 9@H H6 42? >2<6 E9:D C6D62C49 FD67F=]Qk^Am
kAm|F49 @7 E96 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ C6D62C49 2E u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C> 92D 7@4FD65 @? AC64:D:@? 28C:4F=EFC6[ H9:49 FD6D 25G2?465 E649?@=@8:6D DF49 2D 3:@568C2523=6 D@:= D6?D@CD[ E2C86E65 :CC:82E:@? 2?5 D2E6==:E6\32D65 :>286CJ E@ 8C@H >@C6 H:E9 =6DD]k^Am
kAm%96C6 2C6 D6G6C2= z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ AC@;64ED 2E u=:4<6C x??@G2E:@? u2C>D]k^Am
kAmkDEC@?8m%C24<:?8 H2E6CD965D[ E6DE:?8 AC24E:46Dk^DEC@?8m — p =@?8\E6C> DEF5J 2E u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C>[ :? A2CE?6CD9:A H:E9 zrp#t 2?5 E96 z2?D2D (2E6C ~77:46[ EC24<D H2E6C BF2=:EJ 2?5 72C> >2?286>6?E :? C62=\H@C=5 4@?5:E:@?D] qJ A2:C:?8 H2E6CD965 >@?:E@C:?8 H:E9 EC:2=D @7 H:56=J >2C<6E65 3:@=@8:42= AC@5F4ED[ C6D62C496CD 2C6 86?6C2E:?8 ECFDE65 6G:56?46 E@ 96=A 72C>6CD AC@E64E H2E6C H:E9@FE D24C:7:4:?8 AC@7:E23:=:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8m$>2CE6C DAC2J:?8k^DEC@?8m — u:6=5\D42=6 C6D62C49 D9@HD Q$66 U2>Aj $AC2JQ E649?@=@8J 42? EC62E ;FDE b_ A6C46?E E@ d_ A6C46?E @7 2 D@J362? 7:6=5 H9:=6 DE:== 249:6G:?8 >@C6 E92? h_ A6C46?E H665 4@?EC@= 2?5 >2:?E2:?:?8 J:6=5D] %96 C6DF=ED A@:?E E@ 2 AC@>:D:?8 H2J E@ 4FE 96C3:4:56 FD6 H:E9@FE D24C:7:4:?8 A6C7@C>2?46]k^Am
kAmkDEC@?8mqF:=5:?8 36EE6C D@:=Dk^DEC@?8m — #6D62C49 2E E96 72C> D9@HD E92E 4@G6C 4C@AD :>AC@G6 D@:= 962=E9[ H:E9 ?@E:4623=6 36?67:ED 6>6C8:?8 27E6C 7:G6 J62CD] %96 C6DF=ED 96=A AC@5F46CD 2?5 25G:D@CD D6E C62=:DE:4 6IA64E2E:@?D 7@C D@:= 962=E9 :>AC@G6>6?ED 2?5 :?7@C> 42C3@? >62DFC6>6?E 2?5 G6C:7:42E:@? 677@CED]k^Am
kAmQ%96D6 E6DE D:E6D 92G6 366? =:<6 2 =:G:?8 =:3C2CJ 7@C FD[Q y92 D2:5] Q(6 42? 5@ C6D62C49 2E E96 6IA6C:>6?E2= @C 8C66?9@FD6 D42=6[ 3FE :7 :E DE2JD E96C6[ :E 42? @?=J 6G6C 36 9JA@E96E:42=] %96 u=:4<?6CD 2==@H FD E@ EC2?D=2E6 E9:D H@C< E@ E96 7:6=5]Qk^Am
kAmp=E9@F89 E96 72C> 92D 366? :? E96 72>:=J 7@C 86?6C2E:@?D[ E96 u=:4<?6CD 7@C>2==J 3682? 42==:?8 :E E96 u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C> :? a_`g[ 6DA64:2==J 2D E96J 3682? E@ =@@< >@C6 4=@D6=J 2E :CC:82E:@? 2?5 H2E6C\4@?D6CG2E:@? AC24E:46D[ D2:5 #J2? u=:4<?6C[ #2JVD D@?[ H9@ C6AC6D6?ED E96 72>:=JVD D:IE9 86?6C2E:@? @7 72C>6CD]k^Am
kAm%96 72>:=J C6E2:?D E96 7:?2= D2J @G6C H92E 92AA6?D @? E96 72C>[ #J2? D2:5] qFE :? AC24E:46[ E96J DEC:G6 E@ 8:G6 3C@25 =2E:EF56 E@ C6D62C496CD E@ 6IA6C:>6?E H:E9 :562D E92E >:89E 72:= 3FE 4@F=5 2=D@ 25G2?46 28C:4F=EFC6]k^Am
People are also reading…
- Bison may not have future on Great Plains
- Morel hunting sees varied success
- Northwest Missouri brothers get late-April start
- Central Iowa family works through wet, chilly spring together
- Discoveries advance dairy-cow fertility
- Sale barn math: the high cost of high prices
- Sandhills cowboy committed to land, cattle, community
- Build portable milking parlors
- Needed rain delays Iowa planting
- Ahead of schedule in northwest Iowa
- Beware changes in disease risk
- USDA unveils conservation program
- Solar power helps keep Illinois farms alive
- Online tool helps take guess-work out of planting
- After drought, rain keeps central Illinois planting on hold
kAm#2J D2:5[ Q(96? H6 6>32C<65 @? E9:D[ x H2D?VE DFC6 H92E :E H@F=5 =@@< =:<6] qFE :EVD 366? G6CJ 7F=7:==:?8] q@E9 #J2? 2?5 x 6>A92D:K6 E@ C6D62C496CD E92E E9:D :D 2 3=2?< 42?G2D[ 2?5 E96J 42? A2:?E :E 9@H6G6C :E ?665D E@ 36 A2:?E65]Qk^Am
kAmkDEC@?8m$6CG6 2D G@:46 7@C z2?D2D 72C>6CDk^DEC@?8mk^Am
kAmq6D:56D E96:C A6CD@?2= 6IA6CE:D6 2?5 6IA6C:6?46D @? E96 72C>[ 3@E9 #2J 2?5 #J2? u=:4<?6C 92G6 366? :?G2=F23=6 A2CE?6CD 7@C z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ C6D62C49 3642FD6 @7 E96 H2J E96J 25G@42E6 7@C z2?D2D 28C:4F=EFC6[ y92 D2:5]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ E96:C H@C< H:E9 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ C6D62C496CD[ E96 u=:4<?6CD 92G6 A2CE?6C65 H:E9 AF3=:4[ AC:G2E6 2?5 :?E6C?2E:@?2= @C82?:K2E:@?D =:<6 E96 r:EJ @7 (:49:E2[ y@9? s66C6 2?5 }6E27:>[ 2>@?8 @E96CD]k^Am
kAmy92 D2:5[ Q#2J :D 2 3C:586 H9@ 4@??64ED FD E@ D@ >2?J A6@A=6 7C@> 2C@F?5 E96 DE2E6[ =:<6 E96 z2?D2D v6@=@8:42= $FCG6J 2?5 E96 z2?D2D (2E6C ~77:46[ E@ H@C< E@86E96C E@ 25G2?46 z2?D2D 28C:4F=EFC6] x7 96VD ?@E @? E96 72C> H96? H6VC6 G:D:E:?8 7@C C6D62C49[ :EVD 3642FD6 96VD 2C@F?5 E96 4@F?ECJ 2?5 H@C=5 DA62<:?8 2D 2 G@:46 7@C z2?D2D 72C>6CD]Qk^Am
kAmp 7@C>6C >6>36C @7 E96 z2?D2D (2E6C pFE9@C:EJ[ #2J 92D EC2G6=65 E@ 4@F?EC:6D DF49 2D &<C2:?6 E@ =62C? 2?5 D92C6 ?6H :?D:89ED :?E@ AC64:D:@? 28C:4F=EFC6 7C@> 2 72C>6CVD AC24E:42= A6CDA64E:G6] x?E6C?2E:@?2= 28 G:D:E@CD @7E6? >2<6 2 DA64:2= DE@A 2E E96 u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C>] ':D:E:?8 8C@FAD @7 72C>6CD 2?5 C6D62C496CD 7C@> 72C\7=F?8 A=246D :? $@FE9 p>6C:42[ tFC@A6 2?5 p7C:42 92G6 FD65 E96 72C> 2D 2 A=246 H96C6 E96J 42? D66 E96 ?6H6DE 72C>:?8 :??@G2E:@?D AFE :?E@ AC24E:46]k^Am
kAm#2J H2D C646?E=J ?2>65 E@ E96 DE66C:?8 4@>>:EE66 7@C }p$pVD p4C6D u2C> x??@G2E:@? p>32DD25@C %62>[ H9:49 4@??64ED 72C>6CD H:E9 }p$p C6D62C496CD E@ EFC? 9:89\C6D@=FE:@? D2E6==:E6 :>286CJ :?E@ 2 C6D@FC46 E92E 96=AD AC@5F46CD >2<6 ?62C\C62=\E:>6 52E2\5C:G6? 564:D:@?D]k^Am
kAm#2J D2:5[ Q%2IA2J6CD A2J 7@C D2E6==:E6D[ 2?5 E92E :>286CJ AC@G:56D t2CE9 @3D6CG2E:@? 324< E@ AC@5F46CD] x 42?VE 492?86 2 >2?286>6?E 564:D:@? 32D65 @? 2 D:I\>@?E9\@=5 v@@8=6 t2CE9 :>286[ 3FE :7 x 86E 26C:2= :>286CJ H:E9:? cg E@ fa 9@FCD[ x 42? 24EF2==J 8@ 8C@F?5\ECFE9 E92E 2?5 >2<6 2 564:D:@?]Qk^Am
kAmu@C #J2?[ D6?:@C 5:C64E@C @7 25G@424J 2E E96 z2?D2D u2C> qFC62F[ E96 72C> — 2?5 E96 C6D62C49 :E 25G2?46D — 96=AD 9:> 36EE6C F?56CDE2?5 E96 C6D@FC46D 2?5 DFAA@CE 72C>6CD ?665 E@ 36 DF446DD7F=[ 2?5 9@H 96 42? 25G@42E6 7@C E96>]k^Am
kAm#J2? D2:5[ Q(96? x 8@ E@ %@A6<2 @C E@ (2D9:?8E@? E@ E2=< 23@FE DE2E6 H2E6C =2H 492?86D @C E96 u2C> q:==[ x 42? 5@ E92E 2D D@>6@?6 H9@ 92D 5:CE @? >J 3@@ED[ 2?5 H9@ 92D 925 E@ 4@>A=6E6 u2C> $6CG:46 p86?4J A2A6CH@C< 2?5 C625 E9C@F89 s:G:D:@? @7 (2E6C #6D@FC46D C6A@CED] (6 DE2?5 @? E96 D9@F=56CD @7 8:2?ED H9@ 42>6 367@C6 FD[ 2?5 H96? @FC 2?46DE@CD 42>6 2?5 3C@<6 8C@F?5 @? E96 AC2:C:6[ E92E DE2CE65 FD @? E9:D A2E9 @7 AFD9:?8 E96 6?G6=@A6 7@C z2?D2D 28C:4F=EFC6]Qk^Am
kAmkDEC@?8ms6G6=@A ?6IE 86?6C2E:@? @7 z2?D2D 28C:4F=EFC6 6IA6CEDk^DEC@?8mk^Am
kAmu@C #2J 2?5 9:D =2E6 H:76[ $FD2?[ E96 564:D:@? E@ @A6? E96:C 82E6D E@ z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ H2D 2? 6IE6?D:@? @7 E96:C =:G6DV H@C<] q@E9 7@C>6C E62496CD 2?5 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ 2=F>?:[ E96 4@FA=6 2=H2JD G:6H65 65F42E:@? 2D E96 365C@4< @7 2 E9C:G:?8 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm(9:=6 E96 72C> AC@5F46D 4@C?[ D@J362?D[ 2?5 H962E[ #2J D66D :ED >@DE G:E2= Q4C@AQ 2D E96 C6D62C49 >:?5D :E 96=AD 56G6=@A]k^Am
kAm#2J D2:5[ Q(6 36=:6G6 :? 25G2?4:?8 E96 J@F?8 >:?5D @7 E96 H@C=5] %96 H9@=6 VA6@A=6 56G6=@A>6?EV 4@?46AE H2D 2=H2JD 2 >2;@C A@CE:@? @7 >J =:76 2?5 $FD2?VD[ 2?5 E@ D66 DEF56?ED @3E2:? E96:C 5@4E@C2E6D 2?5 8@ @? E@ E6249 2?5 C6D62C49 2E @E96C F?:G6CD:E:6D 32D65 @? H@C< E96J 5:5 C:89E 96C6 @? @FC D@:= — E92E 92D 366? :?4C65:3=J C6H2C5:?8]Qk^Am
kAmqJ EFC?:?8 E96:C 24C6286 :?E@ H92E #J2? 42==D 2 Q4F=EFC2= >6=E:?8 A@E[Q E96 u=:4<?6CD AC@G:56 2 3C:586 36EH66? 24256>:4 E96@CJ 2?5 E96 8C:E @7 CFC2= C62=:EJ] xEVD 2 A=246 H96C6 :?E6C?2E:@?2= DEF56?ED 2?5 z2?D2D ?2E:G6D 2=:<6 42? EC256 :?DE:EFE:@?2= <?@H=6586 7@C Q5:CE\@?\E96\3@@EDQ 6IA6C:6?46]k^Am
kAm%92E 65F42E:@?2= >:DD:@? 92D 6IE6?565 E@ E96 AF3=:4[ H:E9 E96 72>:=J C68F=2C=J 9@DE:?8 7:6=5 52JD 2E u=:4<?6C x??@G2E:@? u2C>] %96 6G6?ED 92G6 762EFC65 z2?D2D $E2E6 &?:G6CD:EJ 724F=EJ[ E649?@=@8J 56>@?DEC2E:@?D 2?5 92?5D\@? 24E:G:E:6D E@ :?DA:C6 E96 ?6IE 86?6C2E:@? 23@FE E96 7FEFC6 @7 72C>:?8]k^Am
kAm#J2?’D 49:=5C6?[ E96 D6G6?E9 86?6C2E:@? @7 u=:4<?6C 72C>6CD[ 92G6 366? C68F=2C A2CE:4:A2?ED 2E E9@D6 7:6=5 52JD]k^Am
kAm#J2? D2:5[ Q(6 5@ E9:D 7@C E96 7FEFC6[ D@ E92E <:5D =:<6 >:?6 42? D66 H92E’D A@DD:3=6] p8C:4F=EFC6 =@@<D 5:776C6?E ?@H E92? :E 5:5 6G6? a_ J62CD 28@] x7 J@FVC6 6I4:E65 23@FE 6?E@>@=@8J[ E96C6VD 2 A2E9] x7 J@F =:<6 >249:?6 =62C?:?8 2?5 px[ E96C6VD 2 DF:E6 @7 E@@=D 7@C E92E] %96C6 2C6 D@ >2?J >@C6 ?:496D 2?5 6?ECJ A@:?ED 7@C E96 ?6IE 86?6C2E:@? E@ 86E :?G@=G65 36J@?5 ;FDE D:EE:?8 @? 2 9:89\9@CD6A@H6C EC24E@C]Qk^Am
kAmpD E96 u=:4<?6CD =@@< E@H2C5 E96 ?6IE 46?EFCJ @7 z2?D2D 28C:4F=EFC6[ E96J C6>2:? 2?49@C65 3J E96 D2>6 DE6H2C5D9:A 2?5 A:@?66C:?8 DA:C:E E92E 3C@F89E E96:C 72>:=J E@ z2?D2D 7:G6 86?6C2E:@?D 28@]k^Am
kAm#2J D2:5[ Q%96 {@C5 3=6DD65 FD H:E9 E96D6 C6D@FC46D[ 2?5 x 2> 4@8?:K2?E @7 E92E] %96 492==6?86 :D \\ H92E 5@ H6 5@ E@ >2<6 :E 36EE6C ?@H E92? :E H2D d_ J62CD 28@n (6 H2?E E@ >2<6 DFC6 E96 72>:=J[ E96 ?6:893@CD 2?5 E96 DEF56?ED 2== 364@>6 36EE6C 3642FD6 @7 H92E H6VG6 5@?6 96C6]Qk^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!