Maggie Frazier
University of Minnesota-Extension
Using technology and automation to target the use of inputs like fertilizer or irrigation can save costs, boost productivity and minimize environmental impacts. That’s what is offered by precision agriculture, which has permeated nearly all parts of crop production except, until recently, drainage.
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