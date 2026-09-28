Live from the Big Iron Farm and Construction Show on Wednesday, Sept. 16, Kent Thiesse, farm management analyst, and Bryon Parman, NDSU farm management specialist, joined the Red River Farm Network’s “Issues and Events Center” to discuss the farm economy and the tight margins farmers are dealing with.
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