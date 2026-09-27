kAmx? r2?252[ @? $6AE] `e[ $E2ED r2?252 42>6 @FE H:E9 E96:C 6DE:>2E6 32D65 @? pF8FDE 4@?5:E:@?D] pE E92E E:>6[ E96 4C@A H2D `a A6C46?E =@H6C E92? E96 AC6G:@FD J62C 5F6 E@ =6DD A=2?E65 24C6D 2?5 =@H6C J:6=5]k^Am
kAm“qFE 2D H6 D2:5 62C=:6C[ :E’D ?@E C62==J 2 J:6=5 4@?46C? 2?J>@C6 :? E96 r2?25:2? 4C@A AC@5F4E:@?[ :E’D E96 A6C46?E E92E’D 9:89 BF2=:EJ[” 96 D2:5]k^Am
kAm~? E96 56>2?5 D:56[ &]$] 5FCF> 6IA@CED 4@?E:?F6 E@ CF? 8@@5 H:E9 h |q :? D2=6D GD] g]a |q 2 J62C 28@] p3@FE gb A6C46?E @7 &]$] 5FCF> D2=6D 2C6 E@ xE2=J 2?5 |6I:4@ E9:D J62C[ H96C62D =2DE J62C :E H2D @?=J e_ A6C46?E]k^Am
kAm“$@[ E92E’D 2 =:EE=6 4@?46C?:?8 2D H6 8@ 7@CH2C5] w@A67F==J[ H6 42? 3F:=5 2 3:886C 32D6 @7 4@F?EC:6D =@@<:?8 2E 5FCF>[” 96 D2:5] “(:E9 tFC@A6[ x E9:?< E96C6’D DE:== 2 492?46 7@C 4@?E:?F65 D2=6D[ 6DA64:2==J :7 r2?252 92D BF2=:EJ :DDF6D 3642FD6 H6’G6 8@E 8@@5 AC@E6:? :? @FC 4C@A 2?5 E92E’D E96 56>2?5 724E@C E92E tFC@A6 :D =@@<:?8 7@C]”k^Am