Earlier in August, conditions for the 2026 sunflower crop in the Northern Plains were dry and producers were considering desiccating the crop early to push for an early start to harvest, but after some rains in late August and into September, producers may be re-evaluating those plans.
kAmp44@C5:?8 E@ &$sp’D 4C@A AC@8C6DD C6A@CE @? $6AE] a`[ ;FDE b` A6C46?E @7 E96 4C@A :? }@CE9 s2<@E2 H2D 4@?D:56C65 >2EFC6[ 2?5 E96 4@?5:E:@? @7 E96 4C@A :? 3@E9 }@CE9 s2<@E2 2?5 |:??6D@E2 92D D=:AA65 D=:89E=J] x? }@CE9 s2<@E2[ c_ A6C46?E @7 E96 4C@A H2D C2E65 :? 8@@5^6I46==6?E 4@?5:E:@?] %92E 4@>A2C6D E@ cc A6C46?E E96 H66< 367@C6] u@CEJ\7:G6 A6C46?E H2D C2E65 :? 72:C 4@?5:E:@? 2?5 `d A6C46?E :? A@@C 4@?5:E:@?] x? |:??6D@E2[ fa A6C46?E H2D C2E65 :? 8@@5^6I46==6?E 4@?5:E:@? @? $6AE] a` 4@>A2C65 E@ g` A6C46?E E96 H66< 367@C6] %H6?EJ\D6G6? A6C46?E H2D C2E65 72:C 2?5 ;FDE @?6 A6C46?E H2D C2E65 A@@C]k^Am
kAm&$sp C646?E=J C6G:D65 :ED 8=@32= DF?7=@H6C AC@5F4E:@? 7@C642DE 7@C E96 a_ae\af >2C<6E:?8 J62C E@ eb]f >:==:@? >6EC:4 E@?D W||%X] v=@32= DF?7=@H6C D665 AC@5F4E:@? H2D C2:D65 ` ||% @? 9:896C @FEAFE 7@C z2K2<9DE2?[ #FDD:2[ 2?5 E96 tFC@A62? &?:@?]k^Am