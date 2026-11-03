kAmp ?@E65 DE@CJE6==6C[ $F>H2=E :D 2 C6E:C65 &?:E65 |6E9@5:DE A2DE@C 2?5 E96 2FE9@C @7 ?:?6 3@@<D] “%96 w62=:?8 !@H6C @7 $@F= $E@C:6D[” H9:49 :?4=F56D >2?J DE@C:6D 7C@> {@J5[ H:== 36 C6=62D65 :? s646>36C] w6 HC:E6D 2 H66<=J DA:C:EF2= 4@=F>? 7@C D6G6C2= (:D4@?D:? ?6HDA2A6CD] w6’D 5@?6 ?F>6C@FD DE@CJE6==:?8 6G6?ED 7@C 4:G:4[ D49@@= 2?5 49FC49 8C@FAD[ 2?5 @? C25:@ 2?5 E6=6G:D:@?] w6 92D DA@<6? 2E 2 ?F>36C @7 7F?5C2:D6CD – 7@C E96 9@>6=6DD[ w23:E2E 7@C wF>2?:EJ[ E96 !=62D2?E #:586 r9FC49 :? (:==@H %@H?D9:A 2?5 E96 H@>6?’D D96=E6C :? #:49=2?5 r6?E6Ck^Am
kAmp7E6C cb J62CD @7 >:?:DECJ[ 96 2?5 9:D H:76[ y@2??6 !6CCJ\$F>H2=E[ C6E:C65 :? a_`c E@ E96 72>:=J 72C> :? #:49=2?5 r@F?EJ[ (:D4@?D:?[ 2 >:=6 ?@CE9 @7 {@J5] %96J ?@H C6D:56 :? |6?@>@?66 u2==D]k^Am
kAmr@?E24E $F>H2=E 2E k2 9C67lQ>2:=E@i;@9?DF>H2=Eo8>2:=]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qm;@9?DF>H2=Eo8>2:=]4@>k^2m @C c`c\bbh\_efe]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!