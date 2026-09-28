Agri-View offers a schedule of events of special interest to our readers. Some events and activities might require advance registration. Email agriview@madison.com with calendar submissions.
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