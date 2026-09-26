kAm%9:D DE@CJ ?6G6C H@F=5 92G6 92AA6?65 925 :E ?@E 366? 7@C w2CCJ 2?5 |2CJ u=2E6C >@G:?8 2 =@88:?8 4@>A2?J’D @77:46 3F:=5:?8 :? `hbg E@ H92E H@F=5 364@>6 u=2E6C’D #6D@CE] w2C@=5 “%F33J” u=2E6C[ 3@C? :? `hba[ DA6?E >F49 @7 9:D 49:=59@@5 8C@H:?8 FA :? E92E 3F:=5:?8 – 2?5 =62C?:?8 7C@> 9:D A2C6?ED 9@H E@ CF? 2 C6D@CE] w2CCJ u=2E6C H2D <:==65 :? 2 9F?E:?8 244:56?E :? `hdb H9:=6 %F33J H2D 36:?8 D9:AA65 E@ E96 z@C62? (2C] %F33J H2D D6?E 9@>6 2?5 E@@< @G6C E96 C6D@CE H:E9 9:D H:76[ y@2??] %F33J H@F=5 364@>6 2 =686?52CJ 8F:56 :? E96 2C62] w6 2?5 y@2?? C2:D65 y:>[ y@6 2?5 y2?6 u=2E6C]k^Am
kAm(96? y@6 u=2E6C E@@< @G6C u=2E6C’D #6D@CE 96 C2:D65 E9C66 D@?D :? E96 D2>6 3F:=5:?8 – |2EE[ p?5J 2?5 pFDE:?] {:<6 E96:C 72E96C[ 8C2?572E96C 2?5 8C62E\8C2?572E96C[ E9@D6 3@JD – H9@ 2C6 2== >J 7C:6?5D 2D H6== – H@F=5 364@>6 8@\7@C\:E @FE5@@CD>6? 2?5 C62==J 7F? A6@A=6]k^Am
kAm%F33J =@DE y@2?? :? a_`f 3FE C6>2:?65 2 9F86 A2CE @7 E96 C6D@CE] w6 H2D 2? 2G:5 3:<6C[ &%' 6IA=@C6C 2?5 – >@DE :>A@CE2?E=J – 2 >2? H9@> 6G6CJ@?6 =@G65 E@ D66 :? E96 E2G6C? 3642FD6 96 H2D 7F? 2?5 C62==J 6?;@J65 A=2J:?8 4C:33286] qFE yF=J `b[ 27E6C H92E :? 2?J A6CD@?’D G:D:@? H2D 2 8C62E CF?[ w2C@=5 “%F33J” u=2E6C’D 962CE D2:5 :E 925 925 6?@F89] p?5 2 8C62E >2? H2D 3=6DD65 H:E9 36:?8 23=6 E@ DA6?5 E96 C6DE @7 6E6C?:EJ H:E9 9:D 3C:56]k^Am