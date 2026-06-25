kAm~3G:@FD=J[ x 5@?VE <?@H H96C6] $:?46 x 5@?VE H62C E96> 2C@F?5 9@>6[ E96J D:E :? E96 42D6 E@ E96 C:89E @7 >J 4@>AFE6C F?E:= xV> 5C:G:?8 D@>6 A=246 H96C6 x ?665 E@ 36 23=6 E@ C625 DEC66E D:8?D] qFE J6DE6C52J[ x C624965 7@C E96> 2?5 E96J H6C6?VE E96C6 2?5 x 5@?VE 6G6? <?@H H96C6 E@ =@@<] xV> D@ FD65 E@ 92G:?8 E96> C:89E ]]] E96C6]k^Am
kAmx? E96 8C2?5 D496>6 @7 E9:?8D[ :EVD ?@E 2 9F86 :DDF6] |J AC6D4C:AE:@? 92D?VE 492?865 7@C @G6C 2 564256[ D@ D6G6C2= @=56C A2:CD H:E9 G2C:@FD =6G6=D @7 D4C2E4965?6DD 5@ E96 EC:4<] qFE x 8@EE2 E6== J@F[ :EVD 2??@J:?8]k^Am
kAm{@DD :D 2 4@?DE2?E 7@C >@DE @7 FD] |:DA=24:?8 6J6 8=2DD6D :D E96 =62DE @7 :E] xV> =@D:?8 7C:6?5D 2?5 C6=2E:G6D @? 2? :?4C62D:?8 32D:D] %96 @E96C 52J x DE2CE65 E@ E6== 2 DE@CJ[ E96 724ED @7 H9:49 2 C62D@?23=6 A6CD@? >:89E 5:DAFE6[ 3FE E96? x C62=:K65 E96C6 H2D ?@ @?6 2=:G6 :? E96 H@C=5 H9@ H2D :? 2 A@D:E:@? E@ 42DE 5@F3E @? >J ECFE9\E6==:?8] %92E H2D 2 C6=:67[ <?@H:?8 E96C6 H2D ?@ 3FKK <:==:?8 ECFE9 E6==6C 2C@F?5]k^Am